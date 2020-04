【武漢肺炎】WHO洩密稱「瑞德西韋」中國臨床試驗失敗　美國藥廠反駁:做一半毫無意義

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)多家外媒在台灣時間今天(24日) 引用世界衛生組織(WHO)「意外發布」(accidentally published) 的草稿文件報導稱,美國藥商吉利德公司針對武漢肺炎 (新冠肺炎, COVID19) 研發的新藥「瑞德西韋」,在中國進行的首次隨機臨床試驗,宣告失敗。

報導指出,中國的臨床試驗顯示「瑞德西韋」(Remdesivir)無法改善患者病情,或是降低血液中的病毒量 (pathogen )。

台灣疫情中心指揮官陳時中,24日下午針對媒體相關提問說,其實現在很多國家的臨床實驗仍在進行中,不清楚WHO為何會突然公布這樣的報告,這樣的資訊公布有如「瞎子摸象」,只看到片段,而非完整的訊息。

英國BBC報導,WHO「意外發布」中國臨床試驗的相關數據後,消息在網路上快速流傳,後來WHO已經移除該文件,並承認是不小心上傳的。

該文件中顯示,研究人員針對237名患者中的158人施用瑞德西韋,並與另外79名接受安慰劑治療的患者進行對照。

經過一個月之後,施用瑞德西韋的病患有13.9% 死亡,相形之下接受安慰劑的患者死亡率反而比較低,為12.8%。

據稱由於「瑞德西韋」也使部分患者出現副作用,因此中國的臨床實驗提早結束。中國的報告結論認為,瑞德西韋在臨床實驗或排毒效果方面,並無幫助 ("Remdesivir was not associated with clinical or virological benefits")

瑞德西韋(Remdesivir)是由美國藥廠吉利德公司(Gilead Sciences Inc. 或譯吉立亞科學)研發,被視為武漢肺炎患者的救星。

對WHO公布的中國這項臨床實驗報告,美國吉利德公司回應稱,WHO外洩的文件有誤導之嫌。該公司指出,由於中國的臨床實驗提早結束,因此數據並不完整,結論也不具意義。

該公司表示,目前仍有多項與瑞德西韋相關的多項臨床實驗正在進行中,這些實驗的結果出爐後,可望有比較完整清晰的研究報告可供參考。到時候就會知道瑞德西韋的實際效果如何。

「瑞德西韋」的作用機轉,是干擾「武漢肺炎」病毒內的酵素,阻止其基因複製,,以減少病毒數量,達到治療效果。