失控！武漢肺炎源於中國實驗室？法國媒體驚爆內幕

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國武漢P4實驗室遭質疑流出武漢病毒導致全球大災難，現傳出其為中法聯合打造的場所，對此法方出面回應。

關於武漢肺炎病毒的起源，從武漢華南海鮮市場到P4實驗室（中國科學院武漢國家生物安全實驗室）都眾說紛紜，該病毒更傳為人造產物，現有消息傳出其實驗室為中國及法國聯手打造，面對種種聲浪質疑，《法廣》發布調查報告。

該報導指出，中國科學院武漢病毒研究所P4級高等生物安全實驗室是中國第一個該安全等級的實驗室，也是法中雙方在科研和健康領域合作的重要標誌。雙方代表2016年6月16日出席驗收儀式。延伸閱讀：快訊！法國諾貝爾獎得主：武漢病毒是人為結果，蝙蝠病毒加愛滋病毒

報導提及，該實驗室的確是法國出口的，但協議和計畫中的兩國「合作」早已名存實亡，法國專家從來沒有能夠參與實驗室的工作，《費加羅報》將此情況稱為「失控」。

報導引用《費加羅報》說法，目前的局勢不僅讓武漢P4實驗室中招，同時也讓法國很尷尬，因為這個專門研究感染性最強，既沒有解藥也沒有疫苗的病毒的實驗室是法國出口的。尷尬的是，這個合作項目建成後就從來沒有法國研究員的參與。

報導稱專家解釋：「P4的架構非常複雜，其密閉隔離空間的布置需要特定的技術和知識」。 然而，計畫中本應去武漢P4工作5年的50名法國研究人員從未離開法國。P4實驗室逐漸擺脫法國科學家的控制，也違反了與巴黎和北京締約的初衷，武漢實驗室只有中國研究員，沒有法國研究人員挑剔和警覺的目光。

製藥工業家阿蘭·梅里埃（Alain Mérieux）說：「我放棄了P4的共同主席資格，這是一種非常中國化的工具，即使它是在法國的技術協助下開發的，它也屬於他們。」

目前，這些曾經參與過P4實驗室計畫的高層領導，包括前總理拉法蘭，以及參加過揭幕典禮的前總理卡茲納夫等人都沒有任何相關公開發言。