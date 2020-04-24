簡又新專欄 – 從亞馬遜執行長貝佐斯地球基金會看全球趨勢

亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯於2020年2月中旬成立「貝佐斯地球基金會」（Bezos Earth Fund）並捐贈了100億美元，引起各界關注。談起貝佐斯不得不提起亞馬遜的發跡故事。該公司於1994年成立，當時公司名稱為Cadabra，以賣書爲主，後來因爲網際網路的迅速發展，貝佐斯發現網路都以公司第一個字母作為序位排名，為增加商標的曝光度，於是他將公司正式更名為Amazon，這也得以看出貝佐斯獨到的行銷策略及觀察力。

貝佐斯創業初期，並不以獲利作為首要目標，而是一步一腳印慢慢累積經驗，並逐步的擴大其業務量，從實體店面到成立網路平台，在線上與線下成為全方位的企業。也因為這樣，亞馬遜很快成為世界第二大的企業，市值已累積達1兆美元左右。

探討亞馬遜成功關鍵因素有兩點，第一為規模經濟（Economies of scale），能獲取最佳經濟效益的生產規模。其二則是「範疇經濟」(economies of scope)讓產品多樣化，多項產品共用一種核心專長，從而導致各項產品費用的成本降低和經濟效益的提高。由於事業規模越來越大，許多人開始用放大鏡檢視亞馬遜是否有盡到企業社會責任(CSR)，尤其對於亞馬遜繳稅議題更為關注 。

亞馬遜最受利害關係人存疑的就是物流車碳排放的問題。為此，亞馬遜以行動淘汰老舊卡車，取而代之的是較為環保低污染的電動車，以扭轉亞馬遜的形象。此外,貝佐斯更於2020年捐出的一百億「地球基金」，投入對抗氣候變遷專款之用。

在國外，非常多公司利用核心能力的擴展與實踐，來創造品牌投資價值，亞馬遜就是ESG績效與財務績效連接的最佳案例。期許台灣企業也可以思考及學習歐美國家會重視ESG議題，為台灣邁向永續和諧包容社會努力。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出