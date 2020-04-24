糖友染武漢肺炎死亡率增8倍　醫教3招 降低共病惡化風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）武漢肺炎在國際間持續蔓延，台灣累計逾400例確診，6人死亡，由於死亡案例幾乎都合併有糖尿病等慢性疾病，醫師提醒糖尿病患者一旦罹患新冠肺炎，死亡率為一般患者的8.11倍，呼籲糖尿病患應同時注意控糖達標、預防性控制和監測心衰竭併發症、腎臟惡化的風險，遠離威脅。

武漢肺炎疫情壟罩全球，台灣近來又有敦睦艦隊群聚感染事件，顯示疫情仍持續潛伏、可能爆發。中華民國糖尿病學會和中華民國糖尿病衛教學會日前表示，糖尿病患者一旦罹患新冠肺炎，死亡率為一般患者的8.11倍，更有研究指出2,3，有心衰竭、腎功能低下等心腎相關疾病的患者，肺炎感染加重的風險及死亡率都相對較高。

中華民國糖尿病學會黃建寧理事長說明，根據2019糖尿病年鑑資料顯示，糖尿病患十年間死亡率已下降，然而，隨著糖友生命延長，相關共病惡化儼然成為新照護議題，2000年至2014年間，心衰竭人數增加185%、慢性腎臟疾病人數增加407%，尤其，心腎交互影響，慢性腎臟病患比起正常腎功能者，罹患心肌梗塞、心衰竭的危險性較高。

為了避免發生併發症，糖友要做好血糖控制，疫情期間也應降低肺炎等相關感染風險，中華民國糖尿病學會特別提出糖尿病防疫新觀念「控糖三二一」：

血糖監控3指標：監測飯前和飯後血糖、HbA1c 腎臟功能2注意：監測微蛋白尿及檢測eGFR(腎絲球過濾率) 心衰預防1(一)定要：早期控制三高，預防心衰竭合併症

黃建寧理事長指出，糖尿病患的觀念應與時俱進，不再停留在控糖達標、治療合併症，應超前佈署、做好器官保護。中華民國糖尿病學會張恬君秘書長進一步說明，若糖尿病患單一治療未達控制目標時，宜評估心腎風險及共病，並加上不同機轉的抗糖尿病藥治療。

目前糖尿病藥物種類眾多，糖友就診時可與醫師依據目前心腎功能及風險狀況討論合適用藥。提醒糖友於疫情期間，仍應按時回診，醫院已採分流管理，可安心就診。

而血糖狀況穩定者，可考慮就近於鄰近的糖尿病共照網診所維持治療，有慢性處方箋的糖友亦能善用醫院得來速或到社區藥局拿藥。按時服藥、控制好血糖，注意心腎併發症徵兆，才能做好長期防疫的準備。