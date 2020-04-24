浩劫重生　九份二山植物多樣性豐

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）921大地震重創南投縣九份二山，經過植生重建，已逐漸恢復生機，也成了許多野生動物與植物種原保存的重要基地。農業委員會特生中心發現，該地區有牛樟(Cinnamomum kanehirae)等19種屬於接近威脅以上的稀有植物，及呂氏菝契(Smilax luei)等65種台灣特有種植物。

特生中心受水土保持局委託，從2016至2019年在九份二山地區進行植物調查，共記錄149科501屬789種，包括蕨類植物103種(占13%)、裸子植物9種(占1%)、被子植物677種(占86%)，含雙子植物534種(占70%)及單子植物123種(占16%)。

在木本植物以大戟科(Euphorbiaceae)32種、樟科(Lauraceae)21種、桑科(Moraceae)19種及殼斗科(Fagaceae) 14種，都是較多物種的科別，加上該地區主要在楠櫧林帶與楠榕林帶的交界，氣候型態為中西部內陸夏雨型氣候，因此樟科、桑科及殼斗科植物等常綠樹種皆生長良好。

特生中心表示，九份二山地區具有豐富的植物多樣性，昔日因地震而導致的童山濯濯，在人為的介入加上自然的演替，目前已逐漸回復以往秀麗、安定的生態景緻，而堰塞湖及崩塌地等地震遺留的烙痕，亦靜默地闡述著自然力量的強大及不可知。該中心並呼籲民眾在前往遊賞時，也應省思並重新定位與自然的共存關係。

七葉一枝花。(特生中心提供 / 何東輯 攝)

牛樟花。(特生中心提供 / 何東輯 攝)