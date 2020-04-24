【面積2.5倍大】敦南誠品5月底熄燈　吳旻潔宣布: 「新24小時書店」由信義店接棒

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）敦南誠品5月底將熄燈，誠品董事長吳旻潔23日舉辦「新24小時書店宣告記者會」，宣布24小時書店未來將由信義店3樓接棒，下一個20年「想像空間很大」。但她眼泛淚光不捨告別父親開的首家誠品，還因為近鄉情怯不敢前往。

全球首家24小時書店誠品敦南店閉幕倒數1個多月，誠品在昨天(23日) 世界閱讀日舉辦「新24小時書店宣告記者會」，由吳旻潔宣布24小時書店的接棒分店，將與誠品敦南店無縫接軌。

吳旻潔表示，新24小時書店將由「信義店3樓」接手，對信義店的定義是「多維世界與你同步看見」。新的24小時書店有逾17萬種書籍選物，是敦南店的1.8倍，書店面積1100坪更是敦南店的2.5倍，此外更設有全台唯一24小時唱片行、書店裡的24小時生鮮超市，還有深夜咖啡與調酒，打造「生活與晝夜閱讀的博物館」，將於5月29日展開試營運。

決定24小書店花落何處，她坦言，團隊上演激辯，在腦海裡盤旋的是南西和信義店，兩家店也同時布局應該要做的改裝，南西店是一個溫暖的空間，有著咖啡廳這樣的必要元素；信義店也同時在改裝，而勝出的關鍵全因「想像空間大」，下一個20年，可以有的可能性更多元。

誠品總經理李介修表示，信義店雀屏中選24小時書店主因有4大因素，分別為交通、面積、業態和內容；他說明，信義店在地理位置、車位數量，捷運站都有優勢，1100坪的面積不會讓來客有壓迫感，且業態和內容有多元想像空間和實踐可能性。

而對於誠品敦南將於5月底熄燈，吳旻潔昨天致詞時也因為不捨眼泛淚光，她回憶，小時候覺得很風光，「我的爸爸開了一間我老師都會來的書店」；她也聯想到書籍「小王子」一生鍾愛的玫瑰，認為敦南店是每一個人心中的玫瑰，可以共同擁有它。但她說，「最近都不敢來，因為近鄉情怯」，敦南是她一個沒辦法說再見的地方，但毫無疑問的是，只要誠品存在這個時空，就一定會讓台灣存在24小時書店，這是誠品對社會重要的承諾。

全球首家24小時書店誠品敦南店，由於書店內階梯式的設計，常見民眾坐在階梯上閱讀書籍，是許多台北人的共同回憶，誠品敦南店將於5月底閉幕。中央社

為新24小時書店暖身，誠品10日起在粉絲專頁舉辦「新24小時書店大預測」活動，讓粉絲從信義店、松菸店、南西店、園道店（台中園道店）、台大店5家門市中，預測接棒24小時書店的據點。

信義店和台中園道店分別在誠品書店和誠品生活舉辦的粉絲預測活動中位居首位，顯示除了台北，其他地區的粉絲也很期待誠品24小時書店。中央社報導，為了回應需求，吳旻潔表示，未來也考慮讓台中園道店有24小時營業的可能，但比較是偏向活動類型，不會是長期計畫。

陪伴台北人長達30年的誠品敦南書店熄燈進入倒數計時(如下圖所示，中央社) 。5月底將閉幕的誠品敦南開創全球第一間24小時不打烊的書店經營模式，逐步成為台北以至於台灣重要的地標。

【 誠品信義店 】

地址: 11073台北市信義區松高路11號 (位於信義計畫區，連通市政府捷運站)

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