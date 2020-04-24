台灣雲門經典舞作零距離　英國沙德勒之井線上劇院播出

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)受到疫情影響，雲門經典舞作《水月》將於線上播出。

受疫情影響，英國舞蹈重鎮倫敦沙德勒之井推出線上劇院（Sadler's Wells Digital Stage），串連世界重要舞團，以影像重現精彩作品。沙德勒之井劇院藝術總監斯柏丁（Alistair Spalding）表示，希望在這個現實舞台燈暗的時刻，在世界任一個角落，都可以持續透過舞蹈維繫彼此，互相連結。

雲門造訪英國倫敦12次，《水月》曾在2002年與2008年兩度受邀於該劇院演出，舞作在視覺上饒富沈靜東方詩意，聽覺完美融合巴赫無伴奏大提琴組曲，衝擊觀眾的感官體驗，深獲好評。英國倫敦金融時報（Financial Times）說：「這是一支看了會讓人心醉神迷的作品。」

該劇院行政總監布坦妮亞・摩根（Britannia Morton）曾說：「沙德勒之井劇院是雲門在倫敦的家。」林懷民也表達每次演出就像「回娘家」。自1999年起《流浪者之歌》受邀前往後，二十年來不斷重返該劇院搬演經典作品，如《狂草》、《九歌》、《稻禾》等。2018年雲門於該劇院演出《關於島嶼》時，林懷民獲頒英國三一拉邦音樂舞蹈學院榮譽院士。舞團也以該舞作獲得2018年英國國家舞蹈獎（National Dance Awards）「最傑出舞團獎」。

今年二月，雲門舞集創辦人林懷民的《微塵》，以及藝術總監鄭宗龍的《十三聲》，兩支舞作同場登台，吸引各界藝文人士與媒體參與，英國倫敦金融時報，衛報，權威舞蹈評論網站SeeingDance等，都給予高度評價。

《水月》於1998年在台北國家戲劇院首演，2000年獲里昂國際舞蹈節「最佳編導獎」肯定，2003年紐約時報（The New York Times）評選為「年度最佳舞作」。林懷民由「鏡花水月總成空」的佛家偈語得到啟示，運用「太極導引」的原理創作出這齣人體、明鏡，與流水相互輝映、充滿詩意的純舞蹈傑作。國際舞蹈雜誌（Ballet International）說「東方的太極與巴赫的經典，等待兩百年，只為了在《水月》中相逢。」

《水月》的舞者肢體在音符間放鬆、自在，邀請觀眾透過觀賞影像跟著舞者一起呼吸，開啟一趟平靜之旅。同時，在公視＋頻道也可觀賞藝術總監鄭宗龍舞作《來》與《捕夢》，公視自製節目「藝術很有事」第三季的首播特輯，也紀錄鄭宗龍創作《毛月亮》的脈絡軌跡。當身體處於孤立狀態，雲門持續以舞蹈創造連結與感動。

雲門經典舞作《水月》將於英國時間5月15日晚間19:30（台灣時間5月16日凌晨03:30）上線7天，可於沙德勒之井劇院官方臉書和YouTube頻道免費觀看，詳情可參閱沙德勒之井劇院官方網站。