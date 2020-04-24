中共遼寧號航空母艦及所屬護衛兵力5艘船艦，22日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽。此為台灣空軍拍攝的遼寧號空照圖。（國防部提供） 中共遼寧號航空母艦及所屬護衛兵力5艘船艦，22日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽。此為台灣空軍拍攝的遼寧號空照圖。（國防部提供）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國防部今天(24日)說，美軍一艘作戰艦，由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。綜合軍聞社與中央社報導，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

國防部早上發布新聞稿作以上表示。本(4)月11日，國防部也證實美軍一艘作戰艦由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛，美艦經台灣海峽執行一般航行任務。

昨天(23日) 國防部則首次公布監控遼寧號的空拍照，顯示國軍戰備未受敦睦艦隊疫情影響。海軍敦睦艦隊目前有29名成員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

國防部表示，遼寧號及所屬包括護衛艦542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦965，12日經巴士海峽進入南海，22日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。

國防部昨天提供的不涉密資料顯示，敦睦支隊最遠曾到東經106度22分、北緯0度47分，大約是在南海最南端、接近新加坡的位置。

國防部指出:

中共遼寧號航空母艦(CV-16)及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965)，本（4）月12日經巴士海峽進入南海，於昨（22）日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行！ 期間，國軍除運用聯合情監偵系統全程監控外，並於我ADIZ內派遣海軍艦船8艘擔任警戒、監控及側護任務，確維國家安全與區域和平穩定！