移民署攜手臺東縣外配協會 多語宣傳「擴大自行到案」專案

為配合政府武漢肺炎防疫工作需要，降低逾期停(居)留外來人口，移民署推行「擴大自行到案專案」，鼓勵逾期停(居)留外來人口主動投案。移民署南區事務大隊臺東縣服務站、專勤隊與臺東縣外籍配偶協會攜手，於21日前往透過成人基本教育研習班宣導專案內容。

臺東市區的新住民朋友，每週二、五晚間都會齊聚在臺東縣外配協會，參加協會辦理的「成人基本教育研習班」，一起學習中文、分享生活的點滴。服務站林明道主任、專勤隊林志偉隊長與外配協會傅濟功理事長，共同參加成人基本教育研習班的課程，以多語方式宣導「擴大自行到案專案」。

「協會將協助移民署，讓更多的臺東新住民知道專案的資訊」，傅濟功理事長肯定專案的內容，多次代表姊妹詢問細節，並請通譯用越南語向還在學習中文的姊妹說明。

林明道主任表示，專案實施期間為期3個月(109年4月1日至6月30日)，以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口(含失聯移工)主動投案，由移民署協助他們儘快返回母國。移民署也將持續透過行動服務列車、新住民社團網絡等方式，加強宣導「擴大自行到案專案」，希望專案的資訊可以像細胞簡訊一樣，傳達到臺東所有的新住民。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)