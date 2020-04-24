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蓬佩奧：美國可能不再金援世衛　中國角力加碼資助

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/24 09:29
美國國務卿邁克•蓬佩奧22日在記者會上做簡報（美聯社圖片）

美國國務卿邁克•蓬佩奧22日在記者會上做簡報（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國國務卿邁克•蓬佩奧（Michael Pompeo）22日表示，世界衛生組織（WHO）武漢肺炎疫情應對失當，需要徹底的改革，而身為世衛最大的贊助者，美國可能再也不會提供世衛金援。

蓬佩奧周三晚在福斯新聞（Fox News）指出，「美國必須嚴格檢視世衛組織.... 世衛需要一個結構性的修正。」

美國總統川普上周宣布暫停金援世衛，指控世衛在面對疫情時以中國馬首是瞻。川普怒指，美國納稅人每年贊助4至5億美元給世衛，而中國贊助世衛的金額不過是美國的十分之一，但世衛卻是那麼偏袒中國...「身為WHO的主要贊助國，美國有權在此事上置喙並要求他們負責。」

白宮隨後也發出聲明，指世衛置「政治正確」優於拯救人民的生命，在疫情爆發之初竟阻擋全球對中國發布旅遊禁令，等等事件證明世衛做了災難性錯誤的決策，才讓病毒在全球蔓延開來。聲明重申總統川普要停掉贊助世衛資金的說法，表示在調查世衛有無管理失當、有無隱匿疫情期間，不會贊助給該組織任何資金。

美國去年金援世衛的金額約占其總預算的15%。

就在美國上周預告要暫停對世衛的金援之後，總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)22日表示希望美國重新考慮凍結資助世衞的決定。正值G7及大國領袖呼籲世衛變革或要求其負責聲浪不斷，22日在日內瓦一場記者會上被問到是否考慮辭職的問題時，譚德塞回應會持續日以繼夜專注在拯救人們生命的工作上。

同一時間，被美國及全球領袖批評偏袒中國導致疫情失控的譚德塞，在主要贊助者縮手可能斷炊之際，也轉向中國取暖，中國也不讓忠實的譚德塞失望，23日中國外交部發言人華春瑩表示，會加碼3000萬美元資助世衛抗疫工作，此前，中國在3月已注資2000萬美元給世衛。
武漢肺炎
世衛

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