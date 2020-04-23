台北福華搶攻母親節大餐商機 只要3,600元免費外送到府

五月份的重頭戲「母親節」即將來臨，台北福華以「寵愛媽咪無極限」為主題，中庭「彩虹座」則推出豪華中西海陸自助餐美饌，當週午晚餐四人同行媽媽免費，或是下午茶時段四人同行FB打卡，媽媽就由我們來招待，並有廣式片烤乳豬及現切牛肋排及蒐羅各式東南亞經典菜色，此外，看好小家庭宅商機，台北福華提供「外帶外送免下車」服務，母親節當週5/4~5/10江南春江浙料理、珍珠坊廣東料理各推出3,600元母親節四人外送套餐，蓬萊邨台菜料理則精心設計獻上古早台味六人外送套餐，每套售價12,800元(限量30套，)，大台北指定地區免費熱騰騰送到府，輕鬆享受快速且便利的五星美食外帶外送服務。

除了做好防疫工作外，台北福華再推好康優惠刺激買氣，即日起至5/8，只要提早歡慶母親節，凡用餐單筆消費金額滿6,000元，或是包廂消費滿10,000元，即贈價值萬元的台北福華住宿券一張，以單筆發票金額為準，所以無論是在飯店餐廳享用單點小吃、自助餐、合菜都適用。

首先，「蓬萊邨」台菜餐廳，主廚王永宗特選出母親節單點菜單，拿手絕活妙製的軟煎溜肉、地瓜稀飯，簡單的食材，需要精湛的烹調技術與對料理的諸多堅持。在大魚大肉不稀奇的時代，享受精緻古樸的古早台味，帶媽媽回憶年輕時候的青春滋味；以及「蓬萊邨六人古早味外送套菜」其中五福拼盤吃得到鮮味十足的孔雀烏魚子、麻辣牛腱更是刷嘴，蠔油翅唇烏參，一口咬下絕對讓您意猶未盡，搭配紅蟳米糕最後再品嘗主廚招牌佛跳牆排翅，並贈送精選法國杜隆‧洛瑪赫紅酒，讓母親暖心又暖胃，滿滿幸福感。

喜愛經典江浙菜色的家庭，「江南春」主廚劉宜嘉以精準火候烹調的紅燒肉脆烏參、砂鍋粉絲大蝦、紹興醉雞等名菜，單點桌菜多樣選擇，品嘗正宗傳統的深厚廚藝，多年經驗老到的廚師，端上桌的珍餚美饌，絕對能滿足長輩們挑剔的味蕾。「江南春四人外送套餐」有三彩拼盤包含招牌紹興醉雞、蘇式燻魚、魚子醬墨魚，粉絲海大蝦、招牌名餚紅燒肉春筍、海鮮素烤方、主菜為鮮蝦仁蛋炒飯、醃篤鮮砂鍋，精湛的料理手法表露無遺，溫暖滋味滿足每一張挑剔的嘴。

港點著名的「珍珠坊」周一至周五晚餐限定的粵菜港點任您選，每人只要750元，恣意混搭64道精選港點，讓您大飽口福，更深受消費者喜愛。而「珍珠坊四人外送套餐」主打廣東粵菜料理，招牌雙拼蜜汁叉燒、玫瑰油雞、主菜是果律明蝦球、XO醬炒軟絲、主廚秘製滷豬膝骨，海鮮端出豆腐蒸銀鯛、蟹肉鮮蘆筍，點心是香煎蘿蔔糕、干貝蝦燒賣，再贈送臘味香炒飯。

另外，為表達孝心，精品蛋糕不可少，以母親溫柔形象為發想，點心坊設計出兩款母親節限定蛋糕。「綻放」外型以白玫瑰巧克力搭配水蜜桃粉嫩色系作為主視覺。以清爽的水蜜桃白桃果凍結合柚子奶霜與柚子杏仁達克斯，搭配香濃的杏仁巧克力蛋糕，仿如媽媽對著孩子永遠綻放著美麗會心的笑顏。另一款「心花朵朵」外型以草莓粉晶為基調，加入玫瑰花叢為發想，內餡以榛果咖啡奶霜搭配開心果等堅果及法芙那黑巧克幕斯，象徵每一個孩子對母親長長久久濃烈的愛，讓每一口都讓媽媽心花朵朵開。滿滿愛意只為感謝辛勞的母親，畫下溫馨完美的句點，訂位請洽：02-2700-2323轉各餐廳。