暖心母親節 跟媽咪約會礁溪山形閣泡湯趣

溫馨感恩的母親節即將到來，礁溪山形閣米澤廳特別規劃「媽媽520」住房優惠專案，5/8(五)-5/10(日)房價下殺將近3.3折，為了就是讓媽媽們外出散心、泡湯美肌，有一個愉快的母親節，期待媽咪們的幸福好時光盡在山形閣。

光輝的五月天，山形閣「媽媽520」住房優惠專案為母親們獻上尊榮款待，推出母親節期間限定，凡專案入住，享6吋母親節蛋糕乙個、獨享週六不加價，標準房原價NT$16,000，專案優惠只要NT$5,200，另外也有三人房優惠NT$6,800、四人房優惠NT$8,400。（訂房前請註明是「媽媽520」住房優惠專案，蛋糕需前一日預定。）

宜蘭慢活悠遊是國內旅遊最佳的選擇，青山綠水好去處，還有碳酸氫納泉的美人湯溫泉、冷泉、農場、森林步道等許多選擇；防疫期間只要「順時中」帶好口罩、保持社交距離、勤洗手勿碰眼口鼻，利用時間帶著家人一起外出走走散心，是很好的舒放效果。山形閣位於礁溪，喜歡青山，可以選擇林美石磐步道、跑馬古道，腳力佳可選擇聖母山莊登山步道去一探抺茶山；喜歡綠水，可以選擇龍潭湖環走湖畔或者騎單車、喝個咖啡享受湖光山色；喜歡觀光工廠購物嚐鮮，可以到「橘之鄉」試吃蜜餞、手作蜜餞DIY體驗，「超品起司烘焙工坊」、「亞典菓子工場」試吃麵包、蛋糕，好好的血拼一下。

逛玩累了，回到山形閣，沈浸在一噸水位大的浴池中，享受寧瀞與溫泉的滋潤，放鬆您的身心；晚餐可以選擇山友拉麵，品味湯頭濃郁的豚骨湯加上主廚所搭配變化的各式拉麵，美人湯溫泉加上滿滿的膠原蛋白湯頭，就是一種美麗的相遇。

在佳節時刻，以感恩之心共同獻上對母親的敬意，來山形閣美麗小旅行，讓媽媽暖上心頭。

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