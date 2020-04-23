我台灣 我驕傲 --- 嘉義深入旅遊 七日遊建議行程

新冠肺炎疫情持續發展，在未來疫情尚未獲得控制的時候，許多人也都取消出國轉玩國內旅遊。

希望大家來嘉義旅遊，不是走馬看花，而是認識嘉義自然人文的深入旅遊。

說走就走，只要懷著愉快的心情，讓你心懷自然的心境，擁抱人文素養的關懷，正面迎向一切，挑戰再出發。



1. 小吃巡禮 : 溫暖的家→嘉義桔子商旅休憩片刻→約莫17:30出發逛文化路夜市嘍(林聰明砂鍋魚頭)→就寢

2. 洗淨塵囂 : 嘉義桔子商旅→觸口風景區→奮起湖火車站(奮起湖便當)→阿里山遊樂園區→半天岩觀景台→仁義潭風景區(中埔竹香園甕仔雞)→回飯店泡澡

3. 擁抱海洋 : 嘉義桔子商旅→23.5度北回歸線→高跟鞋教堂→喵星人的愛情故事→好美里彩繪村→布袋漁港(布袋海產大餐)→東石鰲鼓溼地→東石漁港(海產大餐PART 2)→回桔子商旅睡覺

4. 巷弄風情 : 嘉義桔子商旅租借腳踏車→森林鐵路車庫園區→沉睡之森→檜意森活村→歸還腳踏車市區吃午餐(雞肉飯)→獄政博物館→嘉義公園→昭和十八J18→幸福山丘→市區吃晚餐(體育館壽司)→蘭潭水舞秀→休憩啦!

5. 老街懷舊 : 嘉義桔子商旅→竹崎親水公園→梅山公園→太平老街(老街美食)→太平雲梯→華山風景區(咖啡廳晚餐)→回桔子商旅充電

6. 知性饗宴 : 嘉義桔子商旅→花磚博物館→故宮南院(野爺鍋物)→蒜頭糖廠→回嘉義市區吃晚餐(雞肉飯第二彈)→森林之歌→一覺好眠

7. 祈福賦歸 : 嘉義桔子商旅→民雄貓咪彩繪村→星巴克民雄門市→民雄市區吃午餐(鵝肉店)→民雄肉包(車上點心) →新港奉天宮→新港板陶窯→北港朝天宮(鴨肉羹)→回溫暖的家

專案內容

活動日期: 即日起 – 2020 / 12 / 31

1. 台灣人的驕傲 , 醫護人員特別禮遇升等豪華客房

2. 入住贈送林聰明沙鍋魚頭經典餐卷兩張

3. 住宿期間可加購早餐優惠卷單人$250 , 雙人$450

4. 為響應環保 , 此住房不提供一次性盥洗用品 , 礦泉水 , 茶包 , 咖啡包

5. 每三日整理的客房布巾 , 每日整理客房垃圾

6. 入住期間洗衣服八折優惠

7. 免費公用電腦使用

8. 全館24小時免費使用Wi-Fi無線網路 / 有線網路

9. 新冠肺炎防疫期間加入著需填寫 { 檢疫健康聲明書 }

10. 此專案每日限購五間 , 且不得合併其他專案

專案價格

1. 高級雙床房四天三夜 : 新台幣4,888元起

* 升等優惠行政套房6,388元 , 三人房6,888元 , 四人房8,388元

2. 高級雙床房七天六夜 : 新台幣8,888元起

* 假日不加價 * 升等優惠行政套房11,888元 , 三人房12,888元 , 四人房15,888元