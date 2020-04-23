台灣當代藝術不鏽鋼雕塑首亮相　「如捕風」寓人生別緊抓不放啊！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣藝術家林定義使用不鏽鋼堅硬材質，推出系列雕塑作品「如捕風」，極簡的風格充滿東方哲學並回歸初心，更是首次於台灣亮相，將於25日起Bluerider Art畫廊仁愛館登場。

「風，輕滑過皮膚，有它的形狀，那就是我的作品」- 林定義

台灣藝術家林定義從畫家轉到雕塑家，初期以繪製肖像畫賺進人生的第一桶金，但卻覺得受侷限而轉行設計，擁有多重身份的他，現在同時也是中國廈門仧美術館館長，此次「如捕風」展覽帶來雕塑創作，使用不鏽鋼以及紅銅材質呈現「風」，此系列也是首次在台灣展覽，今(23)日記者會上藝術家本人以及藍騎士畫廊創辦人王薇薇（Elsa Wang）女士對談創作理念。

王薇薇回想當初看見林定義作品「藍鯨」時感到十分震撼，同樣使用不鏽鋼製成，重達2000公斤的藍鯨卻能被吊掛著進而呈現出輕盈的感覺，這也為此次展覽「如捕風」埋下伏筆，這些年來轉戰中國藝術市場的林定義，創作從巨大的藍鯨轉變成微小的抽象雕塑，藝術家對人生的體悟也流露其中。



林定義(左)以及藍騎士畫廊創辦人王薇薇(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

令人好奇的是，風跟不鏽鋼之間似乎是對立的關係，前者輕飄飄後者沈甸甸，但透過林定義的巧手及心念，卻將摸不著看不見的風具象化，而且是用冰冷的金屬材質。林定義表示，此為一陰一陽、一暖一冷的結果，不鏽鋼看似堅硬，其實很柔。

林定義透露，不鏽鋼其實很柔軟，有「反射」的特質像水一樣，他舉例，靜坐時，有風吹佛過臉龐，有些人用筆記錄下感觸，他則用不鏽鋼雕塑出那感覺。

林定義提及，創作與其著重在造型部分，不如保留材質部分原有樣貌，他因此故意不做過多的加工，希望作品透過原本的模樣做自己、說真話，然而即便有加工過的痕跡，他也視為如同「畫家作畫時留下的筆觸」。



(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

為何選擇「風」做為主題，而不是金、木、水、火、土？林定義幽幽的說，人生如捉影、如捕風（此次展名），雖和生命看似無關卻又息息相關，我們有時緊緊抓著不願放下，不也跟「捕風」一樣嗎？

最後，林定義表示，越簡單的創作越能接近靈魂真相，希望展覽能帶給觀者被祝福的感覺，但這一切還是都取決於個人觀看的感受，但他相信，靈魂之間的交流不需要言語。

此次展覽將自本週六（25日）登場，售出所得將全數捐給山區孩童，畫廊將於明日舉辦線上直播，和藝術家一起暢談創作歷程、媒材、形式，詳情請前往臉書查詢。