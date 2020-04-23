Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館 母親節最強霸氣優惠

2020母親節前夕，為不讓疫情阻擋歡慶母親節的孝心，Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館由乾式熟成教父陳重光主廚率領精湛團隊，於溫馨五月即將來臨之際，除了防疫措施精確執行，更推出一系列優惠活動，讓全家大小暖心又安心地過節。

首波優惠自即日起(4月22日)至5月10日止，凡同桌皆點用義式沙拉吧(每客880元+10%)，即可享單點「美國乾式熟成55天帶骨肋眼牛排28盎司(5,180元+10%)」乙客，贈送波士頓龍蝦乙只(價值1,800元)，且消費滿20,000元再加碼贈送「美福關係企業2,000元消費抵用券」乙份，可於指定日期內至美福乾式熟成牛排館或美福食集任選使用。第二波活動自5月1日至5月10日止，凡同桌皆點用義式沙拉吧(每客880元+10%)，即可享單點「美國乾式熟成55天帶骨肋眼牛排28盎司」乙客，就送美國乾式熟成28天丁骨牛排24盎司(價值4,500元)乙客；另只要點選菜單中任一款乾式熟成55天牛排(不限部位)，享嚴選高品質的「美福臻品燕窩禮盒」1,600元之優惠加價購(原價3,000元)。以上兩波活動加贈餐點需擇一享用。除此之外，第三波「美魔女專屬-尊寵三日限定活動」特別在5月8日至5月10日快閃推出，為鼓勵常青族媽媽們多多外出享受舒心饗宴，凡單點任一乾式熟成牛排，且同桌有65歲(含)以上媽媽同行，出示有效證明證件，即免費招待媽媽義式沙拉吧乙客(市價$880，單點一份招待乙客，以此類推)。一系列母親節活動來襲，讓親情更勝疫情，帶著媽媽來趟豐盛的海陸饗宴，慰勞平日無微不至的辛勞！

母親節霸氣最強優惠 龍蝦牛排通通送給您

乾式熟成技法是大自然賦予最好最珍貴的調味料，象徵著媽媽總是給我們最好最珍貴的愛。陳重光主廚精湛的乾式熟成技法，領先業界首家推出美國乾式熟成牛排55天、75天、100天、128天、200天甚至高達300天的夢幻牛排眾所皆知。而其中乾式熟成55天的帶骨肋眼牛排為所有天數中最廣受饕客歡迎的天數，也是餐廳菜單中最經典的熱銷品項。55天的肉質香氣與甜度集中，近骨頭處肉質更焦香有味，豐富的油花裡帶著甘甜，品嘗起來外酥內嫩，堪稱味蕾最喜愛的滋味，深受每位顧客青睞與著迷！

母親節前夕不僅要讓媽媽品嘗吃一口就回不去的經典，即日起(4月22日)至5月10日止凡同桌皆點用義式沙拉吧(每客880元+10%)，即可享單點乾式熟成55天帶骨肋眼牛排28盎司乙客(5,180元+10%)，即贈送波士頓龍蝦乙只；自5月1日至5月10日止，凡同桌皆點用義式沙拉吧(每客880+10%元)，即可享單點「美國乾式熟成55天帶骨肋眼牛排28盎司(5,180元+10%)」乙客，就送美國乾式熟成28天丁骨牛排24盎司(價值4,500元)乙客(以上兩活動需擇一使用)。不間斷的超值精彩優惠活動，不僅滿足所有海陸愛好者，更讓您在母親節霸氣展現滿滿孝心。

母親節美福購物金大放送 牛排館、超市皆可任選使用

為歡慶母親節，美福獻上最實用的購物金讓媽媽帶回家！即日起(4月22日)至5月10日止，凡於Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館消費滿兩萬元，即回饋贈送2,000元美福消費抵用券！消費抵用券可於2020年5月11日至8月16日至美福乾式熟成牛排館或美福食集實體門市使用。於「Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館」使用消費抵用券，不限金額即可折抵，使用時不限張數，並於訂位時告知將使用本券；或於「美福食集實體門市」使用消費抵用券，凡單筆消費滿$2,000即可抵用乙張，每次抵用乙張為限（更多詳細消費抵用券之使用規則，請洽現場服務人員）。讓美福乾式熟成牛排館陪伴您與每位媽媽，度過難忘又滿足的母親節！