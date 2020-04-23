川普斷WHO金援後　中國緊接宣布捐款3千萬美金

中國外交部發言人華春瑩 中國外交部發言人華春瑩 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）繼美國總統川普宣布暫停世界衛生組織（WHO）的金援後，中國今（23）日表示將提供世衛3,000萬美金的資金，國際組織儼然成為中美角力的另一戰場。

中國外交部發言人華春瑩今日透過推特表示，「中國已決定向世衛額外捐款現金3,000萬美元，用以支持世衛針對COVID-19的全球工作，特別是加強發展中國家的醫衛系統。」

提及中國已經在3月11日向世衛捐贈了2,000萬美元現金，華春瑩指出，「在這個重要時刻，支持世衛就是支持多邊主義與全球團結。」

川普（Donald Trump）在14日表示，美國將暫停向世衛提供資金，因為世衛在此次武漢肺炎的因應上「失職」，「我正指示行政部門停止向提供世衛提供資金，同時對於世衛在此次武漢肺炎（coronavirus）疫情管理不善並隱匿病毒擴散等事展開調查。」

美國是世衛最大的資金來源，光是去年便提供了4億美元予世衛，占世衛年度總預算約百分之15；相較之下，中國則僅提供4,400萬美元。

中國在隔（15）天便對此事表達關切，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，「世衛組織在應對全球公共衛生危機方面發揮著不可替代的作用……美方這一決定將削弱世衛組織能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。」