【武漢肺炎】野生動物成病毒源 澳洲籲G20關閉傳統生鮮市場

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）歷史上，許多傳染病本身存在於野生動物之中，因為各式各樣的原因最後傳染給了人類。澳洲政府因而籲請20大工業國組織(G20)儘快對生鮮市場採取措施，以維護人們的生命安全。

這裡所指的生鮮市場，是指任何販售生鮮魚類與肉類的市場。然而，像是武漢市內的某些市場，因有販售狐狸、麝香貓甚至幼狼等「奇異的野味」，讓其他人暴露在未知病菌的感染風險之下，澳洲在與G20各國農業部長會晤的同時，呼籲各國對這些市場展開調查。

澳洲農業部長利特爾普魯德(David Littleproud)指出，他並非針對所有這類市場，畢竟據他所述，雪梨魚市場就很安全，但有販售「山珍」的市場就很危險了，政府專家也認為應該逐步關閉這些市場。

世界動物衛生組織(OIE)的研究發現，新冠肺炎的病毒與在菊頭蝠科身上發現的病毒是近親。在此之前也有其他研究認為，SARS病毒與中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)也都源自野生動物。

因此，中國在處理新型肺炎疫情時，仿效SARS疫情期間，於1月關閉了野味市場，並在一個月後宣稱已根絕所有非法的野生動物交易，不過還是有零星的報告發現，這些野生動物的交易仍在進行當中。

世界衛生組織表示，當然不是說這些市場不能重開，只是如果要重新營業，各國必須確保這些市場落實嚴格的安全與衛生準則。