新北防疫優先！ 專業群科特色招生術科測驗25日登場

全國高級中等學校特色招生專業群科甄選入學之術科測驗將於4月2 5日(星期六)登場，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 新北市特別重視防疫措施， 本次測驗當日由術科測驗學校提供1片口罩給考生使用， 全體考生需全程配戴口罩。此外，本次入學測驗不開放家長陪考， 若有特殊需求，如考生身心障礙、重大傷病或突發傷病， 家長可透過申請提出需求，經同意後才可進入校園陪考。

新北市秉持「防疫只有過，沒有不及」的宗旨來規劃辦理相關措施， 以最壞的打算做最好準備。 測驗當日所有考生皆需在進校門及試場前皆需各量測一次體溫， 若有發燒、上呼吸道等症狀學生將引導至隔離試場進行測驗， 教育局提醒考生為配合考場防疫措施可提早到試場， 以免因考生過多而耽誤報到時間，另為了解考生健康狀況， 測驗日請考生務必繳交健康聲明書。此外， 所有的術科測驗學校皆不開放家長陪考，若特殊需求申請陪考， 仍應量測體溫並符合規定之溫度、 全程配戴口罩且於指定地點等候考生。若因居家隔離、 居家檢疫或滯留國外無法返國之報名考生，可於109年5月9日( 星期六)參加招生學校補辦理之術科測驗。

教育局長張明文表示：「各適性入學管道中， 特色招生專業群科甄選入學對於具職業傾向的學生是一個重要入學管 道，我們對防疫會做到滴水不漏， 包括考前所有術科試場皆進行清潔消毒、考場所有人員全程戴口罩、 量測體溫、掌握居家隔離或居家檢疫考生名單等， 各考場會以最高規格防疫措施來保障考生的健康及權益。」

教育局表示，測驗學校相關防疫注意事項、測驗崗位、隔離試場( 測驗)安排及工具表等資訊都已公告於主委學校(三重商工) 及各招生學校網站，請家長及考生留意網站上相關訊息， 以利掌握最新的測驗公告事項。