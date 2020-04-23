新北首辦線上國際閱讀節 一鍵遨遊全世界

因應嚴重特殊傳染性疫情，線上閱讀正夯， 新北市今年首度舉辦線上國際閱讀節，今(23) 日在三重區光興國小舉行啟動記者會。市府特別跨局處合作， 嚴選了國內外上百個知名線上閱讀資源網站，並引進豐富民間資源， 邀請FunPark童書夢工廠及PaGamO素養品學堂一同響應 好日子愛心大平臺，捐贈新北市總價值超過二千萬元的帳號。 孩子上網就可以看好書跟玩閱讀遊戲， 讓今年的世界閱讀日特別不一樣。

侯友宜市長表示，閱讀習慣必須從小養成， 市府除了在硬體上持續改造公共圖書館及學校圖書館， 努力建構新北閱讀城外，在軟體上， 也持續提供孩子各種閱讀資源及多元閱讀活動。因應疫情， 新北市今年首度舉辦線上國際閱讀節，集結國內外圖書資源， 並爭取企業捐贈，公私協力一起帶給孩子最豐富的免費閱讀資源， 也希望爸媽多陪孩子閱讀，帶孩子一起透過閱讀來看世界。

市府特別整理線上國際閱讀節資源，包含國內外各4大類、 嚴選上百個知名網站、 包含超過50萬筆涵蓋各學門類科的豐富閱讀資源， 另教育局與文化局跨局處合作，整合教育局、新北市立圖書館、 國立臺灣圖書館、 國立公共資訊圖書館等各大圖書館及民間電子書資源， 透過親師生平台與新北市民卡系統的介接， 直接幫所有學生建置新北市立圖書館的借閱帳號， 總計超過40萬冊的電子書都能免費隨借隨讀。

除此之外，智趣王數位科技股份有限公司與閱讀優有限公司也響應新 北市好日子愛心大平臺， 現場由智趣王數位科技股份有限公司單淑娟總經理捐贈FunPar k童書夢工廠電子書系統， 給全市超過20萬名國小學童3個月的免費使用，市價超過1, 500萬元，並帶領市長一同體驗電子書借閱平臺。 而推動閱讀不遺餘力的葉丙成教授及黃國珍教授也親自到現場， 邀請市長體驗PaGamO素養品學堂的數位閱讀平臺遊戲， 並且捐贈市價500萬元共500組帳號給新北市偏鄉學校。

葉丙成教授表示，108課綱的核心教學目標是要培養學生主動學、 主動問、主動找答案的能力， PaGamO素養品學堂看到偏鄉學童在閱讀素材方面的不足， 因此特別提供免費帳號給偏鄉孩子，網路資源沒有城鄉界線， 只要透過老師的帶領或學生自主學習就能持續累積學生的閱讀理解能 力。

教育局表示，本市從閱讀1.0圖書資源的購置、2. 0的圖書館改造，再到3.0的設置閱讀教師，目前已進入4. 0的階段，即透過網路及數位平臺科技， 讓孩子們能夠跨界跨境跨時空取得閱讀資源，提升學生的閱讀素養， 呼應12年國教課綱要成為終身學習者的目標。 此外教育局臉書粉絲團「新北學bar」也舉辦「防疫文青句」 抽獎活動，由閱讀推動老師及學生將課文及作家經典佳句，改編成「 防疫文青句」，搭上學生手繪圖， 答對所有題目的民眾就有機會獲得限量防疫書籤，歡迎踴躍參與！