府中15線上首映《世界八大博物館巡禮—巴黎奧賽博物館》

新北市政府持續超前部署，府中15配合防疫閉館推出線上放映院， 為熱愛電影的民眾提供優質且安全的藝文休閒選擇。這次更舉辦《 世界八大博物館巡禮—巴黎奧賽博物館》線上首映會，邀請前《 典藏》雜誌出版部總編輯陳柏谷進行線上導讀， 讓民眾在防疫期間也能造訪世界級藝術殿堂，在家安心飽覽莫內、 雷諾瓦、梵谷等經典畫作。

民眾只需透過網路報名，便能獲得限時觀影序號，至「想映電影院」 影音平臺兌換搶先觀賞，本片跟隨「當代編舞巨星」莎夏瓦茲（ Sasha Waltz）、「行為藝術家教母」瑪莉娜阿布拉莫維奇（ Marina Abramovic）於等多位藝術家， 一同走訪法國著名藝術殿堂，以生動活潑的方式， 體驗瑰麗的文化之旅。府中15也邀請到前《典藏》雜誌總編、 現職於《阿橋社》的陳柏谷總編輯， 為觀眾深入導覽奧賽博物館館藏，細數梵谷《隆河上的星夜》、 莫內《藍色睡蓮》等必看鎮館之寶， 一窺十九世紀藝術作品的精彩面貌。

《世界八大博物館巡禮》系列紀錄片，精選了紐約古根漢美術館、 維也納藝術史博物館、 阿姆斯特丹國家博物館等八座不同城市的藝術迷朝聖首選地標， 並透過知名藝術家、演員、時裝設計師等重量級來賓跨界導讀， 從多元視角解讀藝術名作、翻玩藝術定義。 線上首映4月24日上午9點開放報名，名額計120位。 報名詳情，請洽府中15官網及臉書粉絲專頁。