越南白領來臺任中文翻譯 感謝政府做新住民權益領頭羊

現任桃園市越配權益促進會理事長的阮慶漓，從2000年來到臺灣，至今已經20年了。不同於許多婚配來臺的新住民，慶漓是大學時就讀越南師範大學中文系，畢業後因為良好的語言能力，才有機會來臺工作，在人力仲介公司擔任翻譯的工作。

熱心公益 做政府與新住民間的橋樑

阮慶漓平時除了盡力扮演好自己太太、母親的角色外，她也是稱職的員工，更熱心公益擔任協會的理事長，回饋社會。桃園市越配權益促進會成立已經第10年，慶漓在創會1年多時就已經加入，前年也從創會會長馮玉英的手上接下傳承的棒子。越配權益促進會的成立目標，主要是協助新住民姊妹生活上遇到的大小問題，例如社會適應、法律諮詢等等，也常常和政府機關做多元文化的交流，讓臺灣人都能多多了解姊妹們的母國文化，讓新住民可以更快地融入當地生活，做政府跟新住民之間的橋樑。

點滴在心 感謝政府注重新住民權益

阮慶漓因為長期在人力仲介公司工作，所以常常和公務機關往來，工作上處理到很多移民署的業務，例如移工需要辦理出入境證件、居留證，或是新住民姊妹要申辦國籍等等。她認為臺灣多數的公務機關都很熱心友善，從來都是待人客氣，不曾有過被歧視或被刁難的經驗。也因為慶漓的中文說得流利，所以移民署專勤隊或是地方警局偶爾會請她去擔任臨時的司法通譯，協助她的母國同胞傳達訊息。

慶漓說，她剛到臺灣時，環境還沒有現在那麼好，在社會上無論是新住民或是移工的需求和心聲，時常會被忽略。但是她感受得到，臺灣政府是有心想要協助他們這些外來的移民和移工，民間也漸漸成立了很多團體來協助新住民適應生活，這些團體也會找到政府相關單位幫忙解決問題。「像移民署會依照新住民實際的需求來逐漸修改政策，許許多多的改變長久下來，姊妹們都點滴在心頭。」慶漓說，她很感謝臺灣的政府，能夠領著社會大眾一直走在接納新住民的路上。

為了回饋社會，慶漓與桃園市越配權益促進會的姊妹們，除了平時互相幫忙，扶持初來臺灣的姊妹們適應生活外，也時常參與公家單位的文化活動。姊妹們成立了一個舞蹈班，穿著優雅的傳統服飾表演越南傳統舞蹈，將母國文化傳達給這塊土地上友善的人們。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)

