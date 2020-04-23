推廣閱讀不因疫情停歇 　文化部「走讀台灣」活動陸續開跑

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）今（23）日是「423世界閱讀日」，儘管今年許多大型藝文活動皆因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）取消，文化部推廣閱讀不受疫情影響，透過多元形式線上、實體活動，並延長活動時間，鼓勵民眾閱讀。

根據文化部新聞稿，因應疫情影響，今年的「走讀台灣」將由一系列線上前導影片作為暖身活動，並將原本為期兩週的串聯期間，延長為全年度活動，將待疫情趨緩後，再捲動各界透過走讀，親身體驗台灣多元且豐沛的人文底蘊，也鼓勵民眾一整年都來閱「讀」台灣原創出版品，培養並擴大參與閱讀活動之群眾，傳遞閱讀之文化意涵與核心價值。

活動首發影片「尋味・城南」帶領觀眾親臨台北南門市場，踏查國立歷史博物館規劃的走讀路線，由作者葉益青本人講述《一家人的南門市場》繪本中的素材與市場在地的故事，搭配兒少書籍作家許亞歷為大家導覽兒時記憶中的南門市場；藉由導覽員與作者不同面向的分析梳理，翻轉現代人對傳統市場的想法，一同感受老市場的特有韻味，讓民眾在走、讀之間，更加理解當地的文化根源。

「走讀台灣」專屬網站將持續於每月23日推出主題路徑走讀影片，除此之外，本年度「走讀台灣」各路徑亦將推出多元形式的線上、實體活動，期待捲動大眾透過「行走」與「閱讀」的結合，對台灣的人、事、時、地、景，有更多的認識與了解，用閱讀與行腳開拓更豐富的視野。

今年活動是首次以徵件獎勵競賽的方式邀請民間共同參與，共有34個亮點計畫自275件提案脫穎而出，評審委員強調，走讀能否緊密結合是計畫是否獲選的重要因素；評審李明璁便指出，各行各業的豐富能量都能成為走讀活動的主題，如建築、藝術、影視等，期盼走入更多不一樣的主題現場、延伸更寬廣的閱讀可能。

除民間提案，文化部所屬國家人權博物館、台灣交響樂團，以及台灣文學館等16間場館也共同響應今年的「走讀台灣」，加計民間徵件獎勵競賽的路線，共計有超過百條走讀活動將陸續在下半年度在全台遍地開花，內容涵蓋「文史時空膠囊」、「藝術路徑指南」、「產業復刻新藝」、「生態科學教室」、，以及「社會平權馬拉松」等五大主題，供大家盡情探訪，活動預計5月初開放報名，詳情可至「走讀台灣」官網查詢路徑。

而這百條走讀路徑也展現了對於台灣風土人情關懷之多元性，以文學作品結合地景的「文學島讀─遇見作家的N款設計」將待另領讀者走讀王拓、瓦歷斯•諾幹、王文興、陳又津等作家眼中的家鄉；或「跟著博物學家走讀雪山」，踏查泰雅族傳統領域了解自然生態；甚至藉由「地下101─人權在地化共讀暨踏查計畫」探索未顯化的白色恐怖受難者故事。