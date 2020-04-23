美國響應紐約時報「台灣給世界的一封信」　聶永真設計竟成時尚運動鞋

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）募資計畫「台灣給世界的一封信」登上紐約時報全版廣告，由台灣天王天后御用設計師聶永真操刀，後續效益龐大除了引起世衛回應，也有網友惡搞該圖廣為轉傳引人發笑，然而，更有以此為靈感設計的鞋款，造型十分吸睛。

「台灣給世界的一封信」登上紐約時報後，除了引起世衛首次正面讚揚台灣防疫工作，也讓許多網友創意噴發，大改原設計讓人忍不住大笑，操刀設計的聶永貞也很高EQ的神回！延伸閱讀：紐約時報「台灣寫給世界的信」喊話世衛 網友惡搞設計師聶永真回應了

出乎意料的是，這波廣告效益持續發酵中，紐約店家THEY專門打造手工皮革運動鞋，由台灣人成立於2016年，並借鏡日本30年製鞋工業，極簡的設計兼具美感及功能性，現在異處他鄉的設計師，受到聶永真「台灣給世界的一封信」廣告力量的感染，特別推出以其為靈感的運動鞋款，引起討論。

紐時上該廣告設計簡潔，只見短短文字搭配幾何圖形，顏色僅有黑、藍、白三色，THEY推出的鞋款設計也只沿用該三色，把平面廣告轉變成立體運動鞋，讓網友敲碗直呼「哪裡可以買的到」？

THEY於19日臉書上揭曉以該廣告為靈感設計的鞋款照片，貼文指出，身為台灣人在紐約經營的小企業，看到該全版廣告時感到很驚訝，其募資達成的廣告讓國際看見台灣在新冠肺炎疫情下提供大力的醫療援助。

團隊表示，為了協助廣告創意在美國吸引更多注意，他們推出的特別鞋款，以聶永貞設計為靈感，該鞋款目前並無販售，只希望協助廣告在美發揮更大效益。



THEY推出特別鞋款響應「台灣給世界的一封信」 (來源/Facebook)





團隊表示鞋款引起熱烈迴響(來源/Facebook)