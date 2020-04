美國動資世衛要譚德塞下台？他跳針換話題只重複這兩字

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)世衛秘書長譚德塞被問及是否下台,否則美國恐不繼續金援世衛一事,譚德塞秒跳針只不斷強調這兩字,引發外界討論。

綜合媒體報導,世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)昨(22)日在日內瓦召開視訊記者會時,被問及假設能回到過去,他是否會提早宣布全球大流行?

WHO則在官方推特上發布一則短片,其為譚德塞於今年1月30日宣告,新冠肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」,已是世衛可以宣布的最高級別緊急狀況。即便當時在中國以外僅有不到百件確診案例,也尚無死亡傳出。

WHO declared #COVID19 a Public Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, when there were less than 100 cases, and no deaths, outside of #China. pic.twitter.com/sszevdIC4A