美國動資世衛要譚德塞下台？他跳針換話題只重複這兩字

世衛已在1月30日宣布新冠肺炎為重大公衛緊急事件，時間已經足夠全世界因應。（圖取自twitter.com/DrTedros） 世衛已在1月30日宣布新冠肺炎為重大公衛緊急事件，時間已經足夠全世界因應。（圖取自twitter.com/DrTedros）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)世衛秘書長譚德塞被問及是否下台，否則美國恐不繼續金援世衛一事，譚德塞秒跳針只不斷強調這兩字，引發外界討論。

綜合媒體報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨(22)日在日內瓦召開視訊記者會時，被問及假設能回到過去，他是否會提早宣布全球大流行？

WHO則在官方推特上發布一則短片，其為譚德塞於今年1月30日宣告，新冠肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」，已是世衛可以宣布的最高級別緊急狀況。即便當時在中國以外僅有不到百件確診案例，也尚無死亡傳出。

WHO declared #COVID19 a Public Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, when there were less than 100 cases, and no deaths, outside of #China. pic.twitter.com/sszevdIC4A — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020

WHO於今年初宣告新冠肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」 (來源/Twitter)

譚德塞緊咬「1月30日」這個時間點，表示當時宣布重大公衛緊急事件時，武漢肺炎在中國以外只有82例確診病例，且沒有死亡案例，時間已經「足夠全世界因應」。

譚德塞直說，宣告這些仰賴的是專家意見。來自全球的專家1月23日就碰面，但沒辦法同意宣告「國際關注公共衛生緊急事件」，直到6、7天之後，他們才同意宣告「國際關注公共衛生緊急事件」。

另被問及是否下台，否則美國不會資助世衛，他說這是美國一項重要的投資，希望美國能夠重新考慮凍結資金一事，再次支持世衛的工作，繼續拯救生命。

譚德塞回應，全世界都應該對資助世衛、拯救生命感到驕傲。他來自衣索比亞，他親自見證美國在衣索比亞不只拯救生命，也對建構衛生體系有很大貢獻。

譚德塞指出，他不分晝夜工作，關注病毒全球大流行和拯救生命，專注改變這個組織。他最後不斷重覆強調「saving lives」（拯救生命）2字，指自己專注在拯救生命，沒有時間在意其他的事。