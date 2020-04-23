【全球首例】「武漢肺炎」15分鐘快篩　台灣中研院：已轉交廠商開始量產

中央研究院基因體研究中心實驗室，3月9日展示成功合成能辨識2019新型冠狀病毒蛋白質的單株抗體群過程，將可作為檢測快篩裝置的關鍵試劑。中央... 中央研究院基因體研究中心實驗室，3月9日展示成功合成能辨識2019新型冠狀病毒蛋白質的單株抗體群過程，將可作為檢測快篩裝置的關鍵試劑。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中研院3月8日宣布，基因體研究中心研究員楊安綏研究團隊，日前成功研發武漢肺炎15分鐘快篩裝置，中研院長廖俊智今天（23日) 說，目前已轉交7至9家廠商，廠商已開始量產，後續還須經衛福部食藥署申請授權。

立法院教育及文化委員會今邀請中央研究院院長廖俊智列席就「增加P3研究室相關研究人員之編制，並訂定長期性實驗人才養成方案」進行專題報告，並備質詢。

中研院日前宣布，楊安綏研究員團隊成功合成能辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體群，將可作為檢測快篩裝置的關鍵試劑，而且檢測時間可由目前核酸檢測( RT-PCR) 所需的4小時，大幅縮短為15分鐘(如以下圖示) 。國民黨立委林奕華今天特別詢問廖俊智目前的快篩進度。

廖俊智表示，楊安綏研究團隊的研究成果目前仍是全球首例，他認為楊安綏團隊已經發揮無可想像的速度，通常要有這樣的發展需要3個月至6個月的時間，才能把原型成品交給廠商，但研究團隊從發現新抗體到優化產品製程僅1個月。

廖俊智也提到，4月10日已經將轉交給7至9家廠商，廠商已經開始量產，廠商後續還需跟衛福部食藥署溝通，進行後續認證。

圖/中研院

中研院3月8日發表快篩試劑時形容: 本院成功製造六親不認、只辨識新冠病毒（SARS-Co V-2）的檢測抗體 (圖/官方臉書)