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敦睦艦隊群聚感染台灣將封城？　準副總統賴清德釋疑

賴清德表示，台灣離封城還很遠，民眾無須驚慌

By  台灣英文新聞－編輯
2020/04/23 09:53
準副總統賴清德

準副總統賴清德 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）海軍敦睦艦隊爆發新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染，由於不少病例在確診前曾在全台多個縣市活動，使得縣市政府無不繃緊神經，甚至開始進行封城演練，對此，準副總統賴清德表示，台灣現階段並無封城的必要，民眾無須驚慌，只要持續配合中央疫情指揮中心的規範，就一定能守住。

賴清德昨（22）日透過臉書表示，如同衛生福利部長陳時中所言「台灣離封城尚有很遠的距離」，封城的時間點落於社區感染激增，導致醫療體系無法負荷之虞，才有必要進行，台灣防疫制度嚴謹，且現階段確診病例少，而且多為境外移入，亦無社區感染。
　　
賴清德指出，各縣市大小醫療院所已是成熟的防疫醫療網絡，分別負擔426例確診人次（其中236人已解除隔離），仍在可控制範圍內，若有緊急狀況，還可擴大採取「病人分類、疾病分級和就醫分流」等措施，提高醫療服務防疫量能。

賴清德提及，雖然發生敦睦艦隊事件，相關防疫措施已積極啟動，各縣市政府也依規範進行消毒；自從武漢肺炎疫情爆發以來，台灣防疫成果備受國際肯定，我們歷經境外移入、清明連假等幾波挑戰，更迎接三次零病例的喜悅，因此大家無須驚慌，只要嚴守及配合中央疫情指揮中心的規範，全國上下繼續努力，一定能守得住成果。
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