台灣助神父呂若瑟救義大利 首批防疫物資啟運

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）歐洲國家義大利遭武漢肺炎(COVID-19)疫情重創，神父呂若瑟4月1日在台灣發起募款，盼各界伸出援手援救其故鄉，並募得新台幣1.5億元與相關醫療物資，首批物資22日啟運。

綜合中央社與自由時報報導，武漢肺炎在義大利肆虐、當地防疫物資極為匱乏，天主教靈醫會義籍神父呂若瑟（Fr. Didone Giuseppe）4月初在台灣發起募款，並在6天內募得新台幣1.5億元後，動員全球靈醫會分會採購口罩、防護衣、手套等防疫物資。

國外首批採購物資近6000萬元，50萬片口罩、面罩、手套以及16部呼吸機，10日已送抵義大利。來自台灣的愛心物資，包括一般醫療口罩、安全防護眼鏡、額溫槍、防護衣等共約274箱、重達1710公斤，已由聖母醫院員工造冊、清點，每箱外面都貼有「LOVE FROM TAIWAN」文字，後續將有第二批送到義大利；捐贈物資都已報行政院經濟部核准。

來台服務近60年的神父呂若瑟致詞時感謝台灣的愛心，不論是個人還是團體，大家都沒有宗教的分別，並讓這次艱難的任務順利完成，沒有各界的幫忙他無法獨力完成。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio）也見證了這一刻，並感謝這批來自台灣的物資協助，希望可協助義大利控制疫情。

對於剩餘的善款，聖母醫院表示，除持續用於採購防疫物資外，將計畫援助義大利靈醫會人員的經濟生活。