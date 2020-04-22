台北中山希爾頓逸林酒店犒賞媽媽 用餐直接送住房

台北中山希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan針對一年一度的母親節，Alley麗餐廳推出母親節餐飲優惠，一次可享用新丁骨牛排無限放題以及母親節限定加碼的泰式豐盛海鮮盤，每位只要$1,780+10%，四人同行更直接送一晚逸林客房住宿，犒賞媽媽的最佳時機就是現在！Alley麗餐廳母親節餐飲優惠提供2020年5月9日（六）午晚餐時段、2020年5月10日（日）午餐時段，席次有限訂滿為止。

一年一度的母親節又來了，台北中山希爾頓逸林酒店2樓Alley麗餐廳推出母親節套餐，品嚐一推出便大受好評的新．丁骨牛排吃到飽，一起大啖帶骨肋眼牛排24oz＋菲力牛排6oz搭配綜合生菜盤韓式燒肉吃法無限放題，行政副主廚Marco師傅更精心設計台式風味的「鳳凰補氣養生湯」，以中藥、土雞、豬肚、牛奶、鮮奶油燉煮，再加上當歸油，幫辛苦的媽媽與全家人一起補補氣；再加碼一人一份的泰式豐盛海鮮盤，有波士頓龍蝦半隻、臺灣九孔鮑1顆、干貝1顆與花枝1份，用泰式海鮮湯風味烹煮，吃得到海鮮的清甜滋味。最後再用法式卡士達鳳梨派劃下完美句點，疫情當頭無法出國旅遊，就讓Alley麗餐廳用台式、韓式、泰式與法式美饌來一趟味蕾漫遊。

Alley麗餐廳母親節套餐除了泰式豐盛海鮮盤、卡士達鳳梨派為1人1份外，新丁骨牛排、綜合生菜盤與鳳凰補氣養生湯都是無限放題品嚐（位上供應），套餐每位$1,780+10%，更大手筆的推出「犒賞媽媽住逸晚」優惠，只要四人同行預訂母親節套餐，直接送一晚逸林客房住宿，讓媽媽今年母親節吃飽、睡好，自然沒煩惱！贈送之逸林客房住宿將以住宿券方式提供，不分平假日皆可使用，內容為雙人入住逸林客房一晚（不含早餐），使用期限為2020年6月30日。

台北中山希爾頓逸林酒店106間客房皆為獨立空調，並擁有對外窗（或陽台）；客房內也採用木地板，更易清潔與消毒，讓每位入住旅客都能更放心。逸林客房空間約10坪，浴室為乾濕分離設計且擁有浴缸，入住時更能品嚐到最受旅人喜愛的希爾頓逸林酒店獨家溫熱巧克力迎賓餅乾，犒賞媽媽住一晚，絕對讓媽媽可以安心、暖心又開心。Alley麗餐廳母親節套餐即日起開放預訂，每位$1,780+10%，四人同行再送一晚逸林客房入住（八人同行贈送兩晚，以此類推），母親節套餐開放2020年5月9日午餐、晚餐及5月10日午餐共三個餐期預訂，座位有限、訂滿為止，訂位請洽+886-2-6618-2168 Alley麗餐廳。