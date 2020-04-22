〈時評〉全球急需科技與醫療融合成新的「號召性武器（call to arms）」

大瘟疫之後，這個世界將成為什麼樣的型態？肯定不是染疫之前的樣式。不論是國家社會企業社群，都將有革命性的變局，只是怎麼變，眾說紛紜，大家都在追尋新的方向，數位，非線性，異業結合，集體智能，開放創新，全球思考，在地行動，工作流程遠距化，供應鏈短程化…，都是過去一百年所不能想像的未來。現在全擠在這個大瘟疫之後成為新的動向，而且是不論阻力多大，全球的心思都被看不見的手帶著往前衝刺。因為大家在「呆在家」(stay at home)的禁足令下，都覺得舊秩序已徹底崩裂了，再不動，就向下沉了。美國各州都有人群走出來抗議，不自由毋寧死，有了新的時代見証。

在這個既是黑暗又是光明的時代，既是絕望又是希望的時代。洞察與先見很重要指引。Bond Capital的合夥人瑪麗·米克爾（Mary Meeker）是前銀行分析師，以年度互聯網趨勢報告而聞名， Axios日前向Bond Capital合夥人提交的長達28頁的報告，其中有些要點切中要害。

這份報告，揭示了一些見解指出，科學家和不同領域的專業者重要性正在快速增長。這與1347年歐洲流行黑死病之後，很相似。1400年之後天才輩出，以科學家為主，不論是醫學，數學，天文，植物，與藝術都百花齊放，雖然還是被當時的專制獨裁所壓迫，但是終究殺出一條血路，創造了後來的文藝復興榮景。其中最重要的是1450年在德國美茵茲出現的古騰堡活版印刷術，在之後的50年，印製了2000萬本書，資訊革命留傳人間，成就了「智能大爆炸」。2020年今天，人類再臨一次全球空前的瘟疫大流行，規模遠大於600多年前，未來的影響力當然千百倍於過去，新的文藝復興有可能是以2021年做為起點。這次所形成的資訊革命是「數位大狂潮」(digital tidal waves)。

瑪麗·米克爾的報告指出，數位轉型正在加速。新的工作與生活平衡也正在調整。這麼簡約的提醒，其實很重要，也就是「無所逃於天地之間，不可免於工作之內，看不見的生活必需」( inescapable , inevitable , invisible)。生活方式與生產方式都起了數位大變革，轉型的無限次方的變動，從過去數位的量體從kilo、mega、giga到tera、peta、exa，走向zetta、yotta，這每個數位單位都相差三個0，也就是一千倍。我們現在已達18個零，未來還有6個零要達陣，那是一個什麼數量級的想像？

瑪麗·米克爾更清楚指出，從遠程醫療到快速即時診斷，再到將自動化和AI應用於醫療保健服務，這可能將科學技術與醫療保健更完美融合成新的「號召性武器」（call to arms)。而全世界需要大規模（邏輯上和有效地部署）的政府，要有創新的產業和勇敢的企業家加入才能到達新夢想。這簡單幾句話，繪製了一張未來藍圖，既很清楚，也很模糊，大方向明示了，可是細節缺如。全球都被迫進入新的起跑線，既是短跑也是馬拉松。

這個新方針，直指全球醫學是帶動位巨浪的火車頭，也就是新的世界經濟，將由醫學為核心的引擎來趨動。過去所想像的長壽，健康，防疫，長照，醫護，保健與預防醫學進入完整解決(total solution)的全新起源。目標當然是，如果有下一波的大瘟疫來，這個世界不再用強制封城鎖國來相互隔離，解決的時間不再是不能預知，特效藥已是超前佈署，而疫苗則是精準快捷產出，而新的人工合成株(cloning)抗體球蛋白(Ig x)，或可以隨時用確診者的免疫細胞直接體外備製的各類免疫球蛋白可以視狀況交互使用。而高科技口罩與防護衣具警示功能(如變色)，醫院不再依賴呼吸器救命….，種種可以匡列的目標，都要科學技術與醫療保健更完美融合成新的「號召性武器」來突破尖端。總目標是，馬照跑，舞照跳，飛機照飛，飯照吃。這一切只有在民主國家之間無私坦誠的合作下，才有可能有進展，像中國共產黨那樣的專制獨裁偷搶拐騙政權，必然是沒有任何合作的可能性，這點覺醒，經此一疫，已是全球最大共識，而台灣正在這個浪頭之上，這個全球急需，百年一次的機遇，民間與官方都應好好把握。