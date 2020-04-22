台北美福GMT精緻婚宴　夢幻婚紗、婚宴美饌 讓我們《義》起用愛抗疫

位於台北美福大飯店四樓的GMT義大利餐廳，於4月18日週六舉辦了一場精緻浪漫的婚禮活動，讓多對準備步入禮堂的準新人們於典雅的寬敞空間，感受西式婚禮的浪漫氛圍，當日除了參觀優雅的宴客空間及戶外證婚場地，品嚐義大利主廚Massimo Picci設計的精選婚宴料理，還可體驗「西敏英國手工婚紗」的新品婚紗試穿，欣賞來自義大利、英國及葡萄牙的職人工藝餐具。參與的賓客除了享有日本「施舒雅美容世界」的新娘保養優惠券，當日簽約的賓客還帶回了限量的迪士尼婚禮限定版「達菲&雪莉玫」、西敏英國手工婚紗的優惠包套等下訂禮。疫情當前，當日亦同步於台北美福大飯店FB粉絲專頁直播，讓無法到場的賓客也可上線一同感受。GMT義大利餐廳義式浪漫婚宴，每位2,880元+10%起，提供套餐、半自助餐或全自助式的供餐選擇，錯過活動的賓客，即日起訂席滿額，可享價值16,170元的行政客房等多項專案贈禮，專案詳情請洽02-7722-3396 GMT義大利餐廳。

讓幸福悸動 GMT義大利餐廳 體現完美愛情

GMT義大利餐廳以提供道地義大利套餐、單點料理為主，每到週末假日則搖身一變成為新人們的宴客場地，簡約高雅的廳內設計，點綴些許裝飾即顯得優雅大方，全廳可容納80-120位賓客，屢受喜歡精緻、溫馨婚宴的賓客喜愛，餐點供應方式提供全自助式、半自助式及套餐服務，賓客可自由挑選。精緻型婚宴每位2,880元+10%起，廳外的半開放空間可作為婚禮前的迎賓酒會，隱身於餐廳內的露臺，為新人的專屬證婚場地，溫馨、動人的證婚儀式，讓空氣瀰漫著親友們的祝福，從戴上戒指的那一刻起不但為這場甜蜜婚宴揭開序幕，更帶領兩人走上幸福的路。賓客入席後可盡情享受義籍主廚規劃的婚宴菜色，如「威尼斯義式海鮮湯」、純手作的「義式麵餃佐熱那亞青醬」、「義式番紅花燉飯佐綠蘆筍」以及「美國菲力牛排佐紅酒醬與黑松露」等精緻婚宴佳餚，溫馨的宴客空間，讓新人與親友間能無距離感的暢談、用餐。活動當天除了展示多道婚宴料理，現場亦提供精緻婚禮迎賓小點供自取享用，每位另提供「馬卡拉橄欖希臘沙拉」、「義式番紅花燉飯」，以及選用美福引以為傲的頂級牛肉，提供「爐烤美國肋眼心牛排佐紅酒肉汁」，微帶焦香的外表下滿溢鮮美肉汁，席間搭配帶有溫柔色調的婚禮飲品，在優雅的氛圍下品味感受婚禮的氣息。

夢幻婚紗體驗、質感系餐具展示 攜手感受幸福

GMT義大利餐廳於4月18日的婚禮活動現場邀請「西敏英國手工婚紗」參與，由西敏創始人與設計師Annie Loiseau於英國成立Western Design高級手工訂製服設計中心，並於台灣設立婚紗公司，至今已擁有超過1000款夢幻婚紗。活動當天帶來了多套新品婚紗及紳士西服供體驗，於iN Fleurs 齊苑花藝精心裝點有浪漫花飾的GMT義大利餐廳取景拍照；除了婚紗體驗，現場亦展示有「義大利VBC CASA」 職人手作餐具，結合了傳統陶瓷的製作優點與經驗，由義大利師傅手工雕刻和手工染色製成，每一個成品的顏色和紋路略有不同。獲得米其林餐廳與高級郵輪青睞的「葡萄牙Cutipol餐具」，其設計簡潔時尚、線條流暢符合人體工學，所有商品皆採用頂級不鏽鋼材並由專業工匠手工完成。擁有百年歷史的「英國Queen Anne」銀器，純熟的工藝技術，展現無須打亮即可常保銀器的閃耀光澤，原汁原味的英國設計製造，低調又細心描繪的花紋，讓簡約的生活用品變得不同。還有倫敦新銳設計師「Sara Miller」品牌彩繪餐具，將其對旅遊的熱情及不同文化的愛好展現在作品上。多款不同風格的進口餐具，提供新人為新居添新品的參考。

GMT寵愛妳更多 滿額新人禮 下訂貼心贈

婚禮活動當天除了感受GMT義大利餐廳的優雅浪漫，多位新人們於當天簽約下訂，並將台北美福準備的新人禮帶回家，有西敏英國手工婚紗包套優惠、迪士尼「達菲&雪莉玫」婚禮限定版、日本施舒雅美容世界「香精淋巴按摩課程」VIP券、Queen Living網站全系列商品優惠等。錯過活動的賓客，即日起訂席滿額，亦可享不同的專案贈禮，有價值16,170元的行政客房、專屬戶外庭園證婚場地及價值66,000元的Cocoon池畔酒吧婚禮派對兩小時暢飲等。