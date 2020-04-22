溫馨五月！宜蘭綠舞推母親節住房專案 假日不加價

母親節一起「寵愛媽咪」！宜蘭綠舞觀光飯店推出「寵愛媽咪」住房專案，款待平日辛勞的媽咪們住宿、泡湯、手作和風甜點，專案內含經典浴衣以及最新推出日式「和菓子」體驗外，還送上知名MIT面膜品牌提提研TTM最夯「永生苔瞬活修復生物纖維面膜」，讓平常總是無私奉獻照顧全家大小的媽咪們，在這充滿感恩的節日中，也能好好呵護自己、享受宜蘭好山好水的渡假氛圍。

宜蘭綠舞「寵愛媽咪」住房專案，即日起至5月31日(日)期間入住，雙人客房最低6,290元、家庭四人房最低9,000元起，搭配綠舞二週年慶現金折抵，回饋後雙人客房5,790元起；家庭四人房最低8,000元起，含早餐最低每人只要2,000元，假日不加價！專案內容可享住宿一睌、精緻早餐，經典浴衣及日式「和菓子」體驗，每房贈提提研TTM永生苔瞬活修復生物纖維面膜1盒(一盒三入，價值$900，數量有限贈完為止)。另外，為支持台灣在地品牌，飯店也特別與提提研TTM面膜合作，即日起至6月底入住綠舞，極景房型每房依房型人數贈提提研TTM面膜乙個(單片價值$99)、Villa房贈提提研歐洲版面膜乙盒(一盒兩入，價值$1,120)，享受一趟養顏美容、舒緩身心的戶外輕旅行。

日式主題園區即日起全新推出和菓子體驗課程，被稱為「日本飲食文化之花」的和菓子，和日式茶道美學互相搭配、能充分展現四季更迭美感，為經典和風甜點之一。課程中老師帶領學員們親手製作，從揉捏、塑型到裝飾領略和菓子之美，搭配精選日式煎茶，讓旅途更添欣意。和菓子課程每日開課，體驗價500元/人(附日式茶飲乙杯) ，團體預約報名可另安排開課時間。

為回饋旅客，即日起至5月底推出「綠舞優惠四重奏」好康優惠。第一重「你住我就送」，官網預訂豪華湖畔VILLA任一住房專案，贈雙人極景客房住宿券乙張，相當買一睌贈一睌！第二重「安心放肆玩」，凡預訂官網任一住房專案享假日不加價！第三重「食宿雙饗宴」，官網預訂豪華庭園或高級庭園VILLA一泊一食專案升等為一泊二食；第四重「旅展券友回娘家」，體恤於去年購買ITF台北國際旅展的旅客，持一泊一食住宿券入住加贈雙人會席料理(價值$980+10%/份)、一泊二食入住享主廚精選下午茶乙客(價值$780+10%/份) 。開心出遊、享受廣闊戶外空間，快來綠舞渡過美好假期！