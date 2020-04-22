紓困加碼!美廉社推第二波振興券 神隊友「三商巧福」入列應援

美廉社第一波振興折價券自3月25日起20萬本已全數發光， 美廉社統計，截至4月20日止，兌換率高達8成， 以現金折價券兌換率最高，超過50%， 消費者購買的品項著重在冷凍、飲品、泡麵、 罐頭等能存放的食品類為主。另外在商品折價券部分， 兌換前三名分別是衛生紙、牛奶及蛋， 觀察民眾於防疫期間購物趨勢， 均以即食即飲的民生必需品為兌換目標。

為了讓民眾紓困更有感，美廉社再加碼1.7億元， 推出第二波振興折價券， 並邀請三商餐飲旗下四大品牌一同響應優惠行列， 包含大家共同童年回憶的三商巧福、網友好評平價豬排霸主福勝亭、 鮮五丼及品川蘭，消費滿200元可享8折至85折優惠， 此次針對美廉社會員發放15萬本折價券，每本共可折抵1185元 ，不管是吃的、喝的、甚至網購商品，超過150種品項可折抵使用 ，每張面額10-60元不等，每本內含2張現金折價券，14張商 品折價券及8組GO美廉100元網購折價序號。

網友激推的三商巧福、品川蘭消費滿200元可享85折，福勝亭、 鮮五丼滿200元可享8折優惠，如到三商巧福點一碗原汁牛肉麵 $115元，搭配番茄肉醬乾拌麵$85元，即可享85折優惠， 飲料小菜也可使用，或到福勝亭享用一份$200元的和風咖哩豬排 定食，8折優惠後只要$160元。 第二波振興折價券不僅幫民眾省錢，紓困民生， 同時也填飽民眾的肚子。目前全台美廉社共728家門市， 三商巧福、福勝亭、鮮五丼及品川蘭共260家加入優惠。 此振興折價券僅限美廉社會員消費不限金額過卡即可獲得一本，於1 09年4月23日開始發放，使用至109年5月18日， 數量有限，發完為止。

配合政府積極防疫，美廉社全台門市中午12時，下午4時，晚間8 時，每日三時段定時消毒，並在客人常接觸地方加強清潔， 如冰箱把手、冷凍臥櫃、茶葉蛋桌面、收銀機前方、購物籃等。防疫 期間，為保護第一線同仁及消費民眾， 全面要求門市同仁上班期間戴上口罩，並於3月1日起， 不論工讀生、直營門市或加盟店，全月每天（含休假日）補貼5元口 罩津貼，同時櫃檯也提供酒精消毒，讓民眾可以安心選購。

美廉社所發送振興經濟折價券可於美廉社門市搭配第三方支付工具一 併使用，滿足指定消費條件時， 可以多種不同的商品折價券及現金折價券同時使用， 但無法同一種商品折價券同時使用兩張以上，4月22日起， 使用台灣Pay滿$198 (含)以上，即享現折 40 元即時優惠(單筆不累折)，限量回饋32,000筆。