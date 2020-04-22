拼防疫也拚市政－準休閒農場大門翻修市容升級

「準休閒農場」 是新北市五股區唯一一家合法經營休閒農場， 配合市府五股都市計畫專案，將農場周邊、大門及招牌翻修， 加強門面植栽綠美化改善作業，新北市副市長吳明機到場視察， 大讚農場整修用心，為市民帶來美麗景觀。

準休閒農場位於「擴大五股都市計畫案發布前試辦計畫」區域內， 同時位於五股交流道旁，業主李良祺鑒於市府積極整頓五股垃圾山， 改變大家對垃圾山的刻板印象，因此響應新北市政府都市計畫政策， 自費請景觀設計師規劃，把農場大門全面翻修， 除了將農場大門水泥外牆貼上石板壁磚， 讓農場外觀視覺上更加柔和舒適， 也將原本外牆裝設的鐵製圍籬改裝為環保塑木隔柵， 在隔柵下方加植草坪，並將原本招牌移位， 使農場外牆與自然林木融為一體，美化市容， 此外園主也定期修剪農場樹木，以確保樹木保持在最佳觀賞狀態， 從農場外就可以清楚看見農場林木，為五股市區增添綠意， 農場大門及內部也加設景觀燈， 入夜開燈後農場又是另一種全新風貌，供市民欣賞，昨(21)日下 午新北市副市長吳明機到場訪視，讚許業主用心翻修， 以及對市府政策的支持，讓五股市容再升級。

準休閒農場業主李良祺先生表示，全力配合市府政策， 美化農場大門景觀，並強化農場設施， 除了為市民提供良好休閒環境外，也對翻轉五股政策盡一份心力， 讓準休閒農場成為五股都會區的後花園。此外， 他也非常感謝新北市政府農業局於新冠肺炎疫情期間， 積極輔導準休閒農場申請場域優化及僱工薪資補貼等紓困計畫， 協助農場度過疫情難關，農場也配合市府防疫政策，降低入園人數， 也請前來遊玩的民眾一定要戴好口罩，農場也有提供酒精消毒服務， 保護自己也保護別人。

新北市副市長吳明機表示，目前因新冠肺炎疫情影響， 新北市許多休閒農場業者都遭遇困難， 市府將持續掌握休農農業紓困資訊及資源， 積極輔導業主申請各項紓困方案，疫情過後將會大力協助行銷， 協助業者增加園內休閒農業設施項目，創造更多打卡景點， 將新北市休閒農場塑造為各地知名地標， 振興新北市休農農業觀光產業，大家一起拼防疫也拚市政。