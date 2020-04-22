新北市家長會長協會贈電動噴霧機 校園防疫共同守護

因應各校防疫需要，民間企界持續發揮企業社會責任， 捐贈學校防疫物資，新北市中小學家長會長協會今(22) 日至板橋國小，透過「新北市好日子愛心大平台」捐贈「 電動噴霧機」10臺，供新北市九大分區中心學校使用， 盼能達到拋磚引玉之效，邀請各企業一起守護新北校園。

新北市中小學家長會長協會先前曾捐贈口罩套、 防護噴液及校園防疫宣導海報帆布，給予新北市各高中職國中小學， 本次更配合寶奇生技捐贈給各校的次氯酸粉，加碼捐贈「 電動噴霧機」10臺，可讓校園防疫工作更加方便有效率， 也鼓勵會長協會各分區總會長及各校會長， 加購電動噴霧機給予有需要的學校，共同守護校園孩童安全。

板橋國小校長林義祥表示：「校園環境消毒是學校首要工作， 電動噴霧機可大範圍的噴灑， 減少消毒時間也減輕工友防疫工作的負擔， 讓校園消毒工作更加有效率。 我們會妥善使用電動噴霧機讓它發揮最大價值， 提供學生最優質最安全的學習環境。」

各級學校除了落實三級防護、健康五原則，更推動校園新禮貌運動： 「防疫150、友愛0距離」，請學生室內保持1.5公尺、 室外保持1公尺的社交距離。 板橋國小更將防疫大作戰及新北市教育局防疫宣導影片置於學校網站 首頁隨時播放，以宣導正確戴口罩、勤洗手保持良好衛生習慣、落實 各項防護及自我健康管理措施，避免感染風險，以確保個人健康，「 全面防疫」維護安全健康校園環境

新北市教育局特殊教育科長劉美蘭表示，疫情是暫時的，大家的平安 與健康才是永久的。 衷心感謝新北市中小學家長會長協會透過新北市好日子愛心大平台致 贈「電動噴霧機」，給予新北市九大分區中心學校使用，防疫需要上 下一心，更期望各企業共襄盛舉，共同守護校園。