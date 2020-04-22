4/23世界閱讀日中華電信Hami書城免費閱讀日！

4月23日世界閱讀日， 中華電信Hami書城邀請全台行動用戶一同體驗數位閱讀的魅力！ 疫情期間，民眾減少外出， 閱讀電子書成為防疫期間的休閒樂趣之一， 為鼓勵民眾一起體驗數位閱讀的樂趣，中華電信同步於4月23日「 世界閱讀日」， 開放全台行動電話用戶免費體驗Hami書城中最受訂戶青睞的月讀 包，以實際行動和世界接軌， 讓您於居家防疫期間也能輕鬆享受閱讀的美好。

4月23日世界閱讀日當天，只要下載Hami Book APP，多款好書即可免費暢讀， 包括近期備受熱議的話題戲劇原著小說《想見你》、 台灣重量級作家蔣勳新作《歲月靜好》， 及獨家收錄的知名作家劉軒、吳淡如有聲書， 登入會員還能參加抽獎，有機會獲得價值7, 990元的AirPods Pro(3名)，心動不如馬上行動！

即日起至5月20日止， Hami書城於中華電信全台服務據點提供免費閱讀服務， 活動期間於中華電信服務據點登入Hami書城APP， 即可暢讀Hami書城月讀包近8,000本電子書刊與暢銷書籍， 包括自由、中時、聯合、工商等主要報紙，以及商業周刊、鏡週刊、 哈佛商業評論、美麗佳人等橫跨商業、管理、旅遊、 時尚各領域的熱門雜誌。

上述活動期間內，於書城官網申辦Hami書城月讀包(149元/ 月)，還有機會抽Gogoro VIVA LITE(價值49,980)，體驗數位閱讀魅力趁現在！ 更多訊息請詳參：

https://bookstore.emome.net/ Homes/action/1/871