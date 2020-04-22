惜食多元下訂單，地球防疫無負擔

今年適逢世界地球日50周年，主題是「氣候行動」( climate action)，主辦方地球日網絡(Earth Day Network)鼓勵民眾，無論我們身邊擁有的資源多寡， 都能善用工具，並以實際的行動， 共同為我們的生活和世界做出永久性改變，而非僅是曇花一現。 面對這場世界性的環境保護運動， 新北市政府農業局與惜食分享餐廳不落人後，除推動惜食理念外， 目前在全國努力拼防疫的情況下，也提供免到店送餐服務， 讓民眾在家輕鬆惜食，共同為地球環境保護及惜食盡一份心力。

格外品是因規格、外觀不符合市場標準而被淘汰之農產品， 淘汰率高達4成，然而如此暴殄天物，不僅浪費許多資源， 也讓農民辛勞被糟蹋，因此為解決嚴重食物浪費的問題， 新北市政府農業局規劃「惜食分享餐廳」計畫，透過「 惜食物流平台」媒合餐飲業者使用全台各地有機、友善的「格外品」 ，從產地拯救可能被浪費的蔬果， 除了呼籲民眾共同珍惜地球資源與食物，也希望協助銷售農產品， 並不讓農民辛苦白費。

新北市政府農業局表示，今年不僅是地球日50周年， 也是巴黎氣候協議正式生效的第1年， 環境保護議題上至為關鍵的一年。世界地球日主辦方「地球日網絡」 鼓勵民眾以實際行動來支持環境保護議題，因此台灣今年以「 全面行動」做為主題，聚焦「廢棄物管理」、「生態保育」、「 氣候變遷」、「永續飲食」等四大議題。台灣主辦單位-台灣環境資 訊協會除了邀請民眾參與綠色生活，也呼籲企業當天加入「 行動宣言大串聯」參與全球公民行動。面對這場國際盛事，農業局、 農友與惜食分享餐廳不缺席，針對「永續飲食」的議題， 持續推動惜食理念，鼓勵民眾購買蔬果格外品，避免食材浪費。 今年農業局除了透過餐廳講座、惜食分享節等活動推動理念外， 也預計拍攝以「食農教育」為主題的短影片， 民眾可透過影片參與農民種植的過程，並體會對農民而言，「 格外品如同自己的小孩一樣，不論外表，都是自己的寶貝」， 藉此喚起大眾對惜食議題的重視；另外，考量全國上下一心拚防疫， 為減少民眾外出需求， 北北基許多惜食分享餐廳均提供免到店送餐服務， 方便民眾在家也能輕鬆惜食，共同為地球環境及惜食盡一份心力。

農業局長李玟表示，在這麼特別的日子， 希望大家能一同惜食並關注環境保護議題，減少資源浪費， 共同為地球環境永續努力。目前北北基共有16間惜食分享餐廳提供 多元送餐服務，民眾如果不方便到店消費或取貨， 可以透過手機或電腦，請餐廳、外送平台或宅配等多元方式送餐， 詳情請參考「惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁， 或洽詢各餐廳及搜尋它們粉絲專頁。