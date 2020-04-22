新北「放蜂行動」響應世界地球日 20萬小蜂助校園防治荔枝椿象

響應世界地球日， 新北市教育局4月發放20萬多隻平腹小蜂， 共有94校約500位學生參與這次荔枝椿象生物防治計畫， 將小蜂卵卡帶回校園「放蜂」，期待透過這次「放蜂行動」， 有效防治校園荔枝椿象的大發生， 並將生物多樣性的重要性概念傳達給師生。

有鑑於以往校園噴灑化學藥劑防治容易誤傷了蜜蜂、蝴蝶等小生物， 新北市環境教育輔導團總召集人二重國中鍾兆晉校長閱讀相關資料發 現平腹小蜂會自主尋找荔枝椿象的卵，借腹產子孵出小蜂寶寶， 使得荔枝椿象無法繁衍後代。 所以輔導團從去年5月起規劃荔枝椿象生物防治計畫， 並在本月與94所已發現荔枝椿象的學校合作辦理「放蜂行動」， 各校發給2,000隻平腹小蜂卵卡，學生領回後吊掛在校園樹上， 卵約七天即可孵化，老師也藉機帶學生觀察平腹小蜂的孵化過程。

參與行動的二重國中七年級學生黃宇駿說：「 在這次放蜂行動中學習到什麼是生物防治法， 一開始看到平腹小蜂真的以為是螞蟻。哈！ 把平腹小蜂的寶寶寄生在荔枝椿象的卵中， 然後就可以減少荔枝椿象的數量，覺得大自然真的好奇妙哦！」

汐止區東山國小也參與這次的防治行動，學校安排六年級、 四年級兩班進行混齡及協同教學， 由自然老師先以氣候變遷導致對農作物的影響導入， 再由英語老師介紹荔枝椿象的英語名稱叫做Tessaratoma papillosa (Drury)，同學們在教室裡輪流瞇著眼睛觀察釋放盒內「千」 頭鑽動的平腹小蜂，驚呼連連。老師帶隊到後山臺灣巒樹下施放， 當盒蓋打開的那一瞬間，孩子們張大眼睛、屏氣凝神，「 好像蠶寶寶的幼蟲」、「比較像芝麻」… 的聲音也從孩子的口中傳出。六年級王凱元說：「 透過釋放盒可以將平腹小蜂佈放在臺灣欒樹的樹枝上，減少嫩芽、 花穗被吸食，我覺得很有意義！」

教育局表示，今年是世界地球日50週年， 期望環境教育與世界接軌，以「SDGs翻轉未來」為主軸， 聚焦新北環境教育的多元成果，而這一次放蜂行動， 也是多年來師生累積環境素養的具體展現。 新北市師生為了不誤傷校園小生物，特別集結眾力， 以生物防治方式抵禦農業害蟲， 同時也在課堂上傳達生物多樣性的重要。