新北閱讀節-撩你的新北，翻「閱」世界

新北市的閱讀盛事「新北閱讀節」即將於4月23日起跑，因應防疫期間，今年的閱讀節特別以「撩你的新北，翻閱世界」為主題，結合文化局、教育局與市立圖書館為大家推出多項「心靈紓困」專案，包括「線上國際閱讀節」、「閱上雲端」閱讀總動員、「撩你的新北」多元文化書展、「故事聯合國」名人說故事、「數位新北講堂」、「書式生活」閱讀角、以及「行動閱讀‧科技防疫」等，邀市民朋友一起來「以讀攻毒」，防疫在家不怕悶，還可以抽大獎！

響應423世界書香日，新北市於4月22日起至5月31日止推出「新北閱讀節」系列活動，疫情持續未止，讓許多人焦慮不安，今年新北閱讀節特別規劃了「心靈紓困」閱讀專案，讓大家可以「防疫解悶」，用閱讀來調節疫情期間的緊張情緒。4月23日由教育局首先展開的「國際線上閱讀節」，讓學生能在防疫期間利用線上資源在家學習，透過閱讀學習全世界；新北市立圖書館也將雲端電子書每月免費使用借閱點數由4點提升至10點，讓大家可以防疫暢讀，盡情享受宅在家的閱讀時光；「閱上雲端」閱讀總動員，則透過有趣的閱讀活動，只要完成指定閱讀任務，並通過測驗，便可以參加抽獎，獎品包括Switch豪華遊戲組、平板電腦、電子紙閱讀器、氣炸鍋、、超商禮券、以及防疫用品等。宅在家也可以逛書展，透過手機、平板、電腦閱讀，邊讀書邊防疫。

另外，市立圖書館也推出線上演講廳，規劃一系列的「數位新北講堂」，帶大家透過有聲閱讀吸收一本書的精華；針對親子，則有「故事聯合國」線上說故事，邀請名人在線上為大家說故事，鼓勵家長與孩子在防疫期間共讀，增近親子互動。因應即將到來的畢業季，也推出LINE貼圖製作、創客手作、面試技巧、職涯探索等線上學習課程，讓大家可以透過各領域名人的精采分享，不出門也能學習新知、補充滿滿的知識力。

除了雲端閱讀活動，5月中旬新北市府大廳以及各區圖書分館還有「撩你的新北．翻閱世界」多元文化書展，除了將以新視角、新觀點，為大家介紹近百本新北市文學獎、繪本讀物等類型好書外，同時還有12款網路討論度最高的新北市各區撩話書籤，讓大家從閱讀出發，一起撩我們的新北。

「新北閱讀節」系列活動將於4月23日起至5月底止陸續展開，邀大家一起用閱讀心靈防疫，安心度過肺炎疫期，相關活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢(http://www.library.ntpc.gov.tw)查詢，洽詢電話：（02）2953-7868。