台灣研究：網友越常搜尋「洗手」　有助於疫情控制

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）武漢肺炎(COVID-19，2019新型冠狀病毒)疫情在全球持續蔓延，台灣的防疫表現備受國際肯定，除了政府多方面超前部署，原來跟民眾勤洗手的習慣也有關係。研究成果登國際期刊《大腦，行為和免疫》。

國家衛生研究院群體健康科學研究所林煜軒醫師研究團隊分析21個國家，並透過界定這21國關於語言精準性以及民眾搜尋關鍵字的使用習慣等方式，在2月19日疫情快速爆發前三週(1/29-2/19)這段期間，透過Google搜尋關鍵字「洗手」搜尋量增加天數，與接續三週該國確診新冠病毒病例數進行時序關聯分析。

研究發現，如台灣、香港、泰國在「洗手」搜尋量較多，之後確診病例數較少；而伊朗、義大利、南韓「洗手」搜尋量較少，之後確診病例數較多，且「洗手」搜尋量與確診病例數呈現明顯的負相關。

研究團隊進一步分析「口罩」與疫情爆發的速度關聯，卻發現搜尋關鍵字「口罩」則與疫情爆發的速度沒有顯著相關性。

林煜軒解釋，一般民眾會在Google搜尋洗手，不僅代表民眾接收到政府在防疫工作上積極傳達「勤洗手」的衛教資訊，進一步顯示民眾會主動搜尋「洗手」來取得更多相關資訊，像是搜尋洗手的人也會搜尋洗手液、正確洗手的方法、新型冠狀病毒等相關知識，無形中也提升民眾的健康識能，促使民眾調整自身的觀念與行為，進而協助政府的防疫政策，共同發揮良好的防疫成效。