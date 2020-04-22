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移民署結合公部門擴大宣導防疫 鼓勵外來人口自行到案

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2020/04/22 16:32
移民署南投縣服務站結合南投縣政府等公部門單位共同擴大宣導防疫，並發送防疫宣導品（乾洗手噴霧、洗手乳）給參與的新住民朋友們。（圖/ 移民署南...

移民署南投縣服務站結合南投縣政府等公部門單位共同擴大宣導防疫，並發送防疫宣導品（乾洗手噴霧、洗手乳）給參與的新住民朋友們。（圖/ 移民署南...

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署南投縣服務站為加強偏鄉地區新住民防疫觀念，於今(22)日邀集南投縣政府民政處、社會及勞動處、信義警分局、信義鄉公所、信義鄉戶政事務所及本署南投縣專勤隊等單位，將「行動服務列車」開往南投縣信義鄉，針對偏鄉地區新住民進行防疫衛生及擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案宣導，並提供工作及法律等方面之諮詢服務，以實際行動關懷偏鄉地區新住民。

有鑑於新冠肺炎(COVID-19)疫情愈趨嚴峻，偏鄉新住民因防疫相關資訊取得恐有落差，為避免偏鄉成為防疫缺口，南投縣服務站攜手南投縣政府深入偏鄉，於信義鄉戶政事務所舉辦防疫衛生擴大宣導活動，希冀透過生動活潑的宣導內容及實際分享互動，有效提升新住民防疫概念，因正值防疫期間，活動獲得現場民眾及新住民熱烈提問與回饋，均表示受益良多。

此外，移民署自今(109)年4月1日起至6月30日止執行「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間針對自行到案者採取「不收容、不管制、低罰鍰」措施，以鼓勵在臺之逾期停(居)留外來人口能主動投案，安心返家。

移民署南投縣站主任蔡崇富表示，信義鄉為南投縣面積最大的鄉鎮，位處山區，交通不便，資訊亦取得不易，為加強偏鄉地區新住民的防疫觀念，特別聯合轄內各公部門共同舉辦此活動，希冀能提升對偏鄉新住民的照護能量，讓偏鄉地區新住民感受到政府的用心及貼心