移民署結合公部門擴大宣導防疫 鼓勵外來人口自行到案

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署南投縣服務站為加強偏鄉地區新住民防疫觀念，於今(22)日邀集南投縣政府民政處、社會及勞動處、信義警分局、信義鄉公所、信義鄉戶政事務所及本署南投縣專勤隊等單位，將「行動服務列車」開往南投縣信義鄉，針對偏鄉地區新住民進行防疫衛生及擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案宣導，並提供工作及法律等方面之諮詢服務，以實際行動關懷偏鄉地區新住民。

有鑑於新冠肺炎(COVID-19)疫情愈趨嚴峻，偏鄉新住民因防疫相關資訊取得恐有落差，為避免偏鄉成為防疫缺口，南投縣服務站攜手南投縣政府深入偏鄉，於信義鄉戶政事務所舉辦防疫衛生擴大宣導活動，希冀透過生動活潑的宣導內容及實際分享互動，有效提升新住民防疫概念，因正值防疫期間，活動獲得現場民眾及新住民熱烈提問與回饋，均表示受益良多。

此外，移民署自今(109)年4月1日起至6月30日止執行「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間針對自行到案者採取「不收容、不管制、低罰鍰」措施，以鼓勵在臺之逾期停(居)留外來人口能主動投案，安心返家。

移民署南投縣站主任蔡崇富表示，信義鄉為南投縣面積最大的鄉鎮，位處山區，交通不便，資訊亦取得不易，為加強偏鄉地區新住民的防疫觀念，特別聯合轄內各公部門共同舉辦此活動，希冀能提升對偏鄉新住民的照護能量，讓偏鄉地區新住民感受到政府的用心及貼心