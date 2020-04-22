世界地球日50周年 移民署與慈濟響應素食防疫

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎持續蔓延，各國皆深受其害，今(22)日正值世界地球日50周年，人類如何永續生存共同防疫就格外重要。為了響應這個主題，慈濟基金會志工們提供移民署近4百份素食便當，希望推廣齋戒，愛心祈福防疫。

冰山因地球溫室效應融化，人類如何救地球？趁著世界地球日滿50周年，慈濟基金會志工提供移民署近4百份素食便當，於移民署臺北市服務站分享，倡導響應素食來增加身體健康，提升免疫力，進而抵抗疫情。

移民署主任秘書林興春表示，現在是防疫的非常時期，素食可淨化人心，藉由世界地球日的時刻，感謝慈濟提供素食便當，共同為台灣、世界消弭疫情祈福、祈禱，也希望因緣積聚，傳遞人情的溫暖。

慈濟基金會除了此次捐贈素食便當外，先前已陸續捐贈移民署口罩2萬片、口罩套250副、防護面罩500個、噴罐酒精300個、醫療級手套800支、額溫槍及防護衣等防疫物資給移民署第一線防疫人員使用，日後並將依需求持續提供，讓基層人員備感窩心。

慈濟志工代表楊茹云師姊表示，她認為防疫的妙方有齋戒還有祈禱，多一人齋戒，就多一份福份，尊重生命，就能回向健康；而祈禱能凝聚善的力量，消退惡的力量，讓我們一起透過吃素救地球。