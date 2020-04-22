臺東天后宮與縣府共同合作 助新住民繳清國保欠費

具有百年歷史文化建築官廟的臺東天后宮，今(109)年與縣府共同合作，對於甫亡故但因生前欠繳國民年金無力殮葬後事縣民協助完滿其人生最後一哩路，並保障亡者家屬領取遺屬津貼，讓亡者安息、生者有固定額度的補助收入以安定家庭生活。為感念臺東天后宮協助民眾繳清國保欠費展現媽祖慈悲，饒慶鈴縣長今(21)日親頒匾額感謝，社會處也希望縣民對於國民年金提繳欠費有相關問題，可透過縣府或各鄉鎮市公所協助。

臺東縣府社會處指出，依國民年金法之規定，年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，在未參加勞保、農保、公教保或軍保的期間，均應參加國民年金保險，而近年來有許多貧困民眾因無經濟來源，雖投保國民年金保險卻積欠保費，導致被保險人死亡時無力繳清欠費，亦無法領取喪葬補助9萬1,410元或是遺屬津貼，甚為可惜。

社會處長陳淑蘭說明，感謝前任曹劍秋處長今(109)年初率同仁拜訪天后宮董事長林有德先生團隊，討論得否先行協助民眾繳清國保欠費，領取喪葬補助款乙事，欣獲林董事長及董事會應允，自2月份試辦以來，已協助本縣2位民眾順利領取喪葬給付與遺屬年金，目前另有2位民眾已送案申請中。



本次來到現場的陳女士即是一例，陳女士是印尼籍新住民，與先生育有一女就讀國小五年級，先生靠打臨工維生，陳女士於國小幼兒園擔任廚工，今年月初先生不幸過世，留下幼女與陳女士，陳女士求助於台東市社福中心，社工員進而與救助科聯繫，了解陳女士丈夫過世後國保欠費達7萬5,966元，天后宮協助陳女士繳清此筆欠費，得以領取餘額1萬5,444元及每月3,772元之遺屬年金至幼女滿20歲止。



感謝天后宮長年樂善好施，對社會公益不遺餘力，擁有愛心與善心協助更多台東縣縣民，造福鄉里，社會處呼籲，縣民如對國民年金提繳欠費有相關問題需求，都可以透過各鄉鎮國民年金服務員及縣府協助，企盼人人安樂業，社會安定祥和。（新聞轉載自新住民全球新聞網）