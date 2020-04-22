海軍敦睦艦隊染疫　蔡英文向國人道歉並指國防部懲處「不會護短」

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）針對敦睦艦隊磐石艦上出現27名官兵群聚感染新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）並引發社區傳染的隱憂等，總統蔡英文今（22）日親上火線開記者會向國人道歉，並表示現階段最重要的工作是把疫情控制下來，對於國防部的懲處她也「不會護短」；不過她也證實，此次敦睦艦隊出航有執行機密的「特殊任務。」

蔡總統今日上午在總統府召開記者會，針對海軍敦睦遠航訓練支隊此次防疫疏失向國人道歉，「我是三軍統帥，國軍的事，就是我的事，就是我的責任……海軍這趟任務在防疫上出現這麼大的違失，讓國人因此承擔疫情風險，我要致上我的歉意。 」

敦睦艦隊（包括磐石艦、康定艦、岳飛艦）在3月12日至15日參訪帛琉，隨後在公海航行將近一個月後於4月9日抵台，三艘軍艦上超過700位官兵陸續於4月14日下船，如今卻爆發磐石艦上已有27人確診武漢肺炎。

國防部昨（21）日晚間召開臨時記者會，盤點包括敦睦艦隊未完整向海軍艦隊指揮部回報船上官兵武漢肺炎疑似症狀等四大缺失；國防部長嚴德發向社會致歉並公布初步懲處名單，他與海軍司令劉志斌也自請處分。

蔡總統今日在記者會中表示，她已經要求國防部要在最短時間內釐清真相、改正錯誤，並盡快填補防疫漏洞，「現在國內外疫情緊急，海軍在防疫上出了疏漏，我已經要求以誠實作為最高原則；國防部昨天也檢討四大缺失，這只是初步，完整調查清楚後，我絕對不會護短。 」

蔡總統接著表示，現階段最重要的工作是做好防疫，然而保衛國家安全也不能鬆懈，「面對中國在疫情期間的軍事行動，國軍堅守崗位，隨時應變；尤其台海當前情勢，對岸的軍事動作頻繁，所有疫情期間，必須要的戰備演訓還是要進行，保持正常戰力跟戰備。 」

蔡總統隨後接受媒體提問時則表示，敦睦艦隊是歷年都會執行的演訓，在這個階段演訓是非常重要的，「這次的任務有一些比較特殊的任務，不方便在公開的場合說，但是你問我除了帛琉之外有沒有到其他的地方，我的答案是沒有。」

嚴德發昨日證實，岳飛艦及康定艦在9日返抵高雄左營軍港後，於12日、13日再度出航監控中國解放軍航空母艦遼寧號，至於這是否為特殊任務的全貌則不得而知。

蔡總統也表示，國軍擔任第一線守護國家的大任，除了要求國軍堅守崗位，也請國人繼續給予國軍支持與鼓勵，並讓國防部有時間檢討處置，「國家安全和防疫工作都是重中之重，政府團隊繼續努力，也要謝謝全民的合作，我們一起加油。」