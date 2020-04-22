美國研究：羥氯奎寧治療武漢肺炎 總死亡率高達2成7

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎在全球造成將近300萬人確診，各國竭力尋找特效藥，有傳聞醫治瘧疾的羥氯奎寧可治療新型冠狀病毒，受到各界追捧。但研究顯示，利用羥氯奎寧治療的病患，死亡率竟較未服用者高出1倍多。

《CNN》報導，由美國衛生研究院與維吉尼亞大學共同資助，針對368名武漢肺炎患者進行的研究，發現 97例以羥氯奎寧治療的患者，死亡率為27.8%，而未使用羥氯奎寧的患者，死亡率則為11.4%。

研究顯示，接受羥氯奎寧治療的患者死亡率較高，代表這些藥物再被運用於武漢肺炎治療之前，需透過嚴格的藥物實驗才行。

原本用於治療紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎及瘧疾的羥氯奎寧，近來被各國政治人物大肆宣傳其用於武漢肺炎的療效。中國官媒《人民日報》2月中曾報導，中國專家利用羥氯奎寧治療病患取得一定療效，引發全球關注。

美國總統川普3月19日在白宮記者會上指「羥氯奎寧」可能會徹底顛覆疫情，並多次在推特及記者會上推崇該藥。

但有專家警告，羥氯奎寧有心律不整的副作用，恐增加心臟負擔，不適合有心臟疾病的人服用。

美國亞利桑那州3月底傳出了一起悲劇，一對60多歲的夫婦因為看到川普在記者會上提到羥氯奎寧的療效，因此喝了含有氯奎寧的魚缸清潔劑，想要預防感染新冠肺炎，結果先生中毒身亡，太太仍在接受治療中。