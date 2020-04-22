世界地球日50週年　台灣環保署「夏耘」攝影活動率先登場

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）4月22日是世界地球日，台灣環境保護署環境教育第2季「夏耘」以「地球日50週年 GO就好生活」為題舉辦系列活動，最先登場是「環境美麗與哀愁攝影活動」，頭奬禮券5萬元，邀請各界攝影愛好人士參加。

2020年4月22日迎來全球第50個地球日，今年的主題為「氣候行動(Climate Action)」。環保署期望透過「夏耘」系列活動提醒國人唯有付出守護環境的行動，人們才能取得現在及未來宜居環境決定權。

「環境美麗與哀愁攝影活動」從4月22日至8月31日，頭奬禮券5萬元，環保署邀請各界愛好攝影人士透過鏡頭捕捉台灣各地的豐富生態、友善的美好環境或曾經的美好因遭人為破壞而變成毀損的環境，期許透過鏡頭讓民眾重新認識所居住的環境，進而一同面對及參與解決環境問題。

5月13日，環保署首次結合各中央部會粉絲專頁小編，將於6月5日「世界環境日」發起與氣候行動有關貼文，號召各粉絲專頁的粉絲，共同做一件友善地球的事。

「夏耘」最終主場活動將在6月5日至6月7日共3天，在台南文化創意產業園區舉辦「地球日50週年環境回顧展」，以回顧方式呈現，近50年間全球與台灣重大環境事件與議題。

環保署呼籲國人落實環保行動拯救我們的家鄉，建GO零碳好生活，相關活動資訊可到環保署「2020永續地球年–夠就好生活」活動官網及「行政院環境保護署」臉書粉絲專頁查詢。