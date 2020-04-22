金正恩術後生死成謎 中國傳備專家醫療團待命

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）外媒CNN昨（21）日獨家披露，北韓領導人金正恩在心血管手術後驚傳病危。外界關心金正恩身體狀況及未來接班人事宜，有傳言中國準備了一整個醫療團待命中，為防止政變，還派出數千名特工保護金正恩。

《自由亞洲電台》報導，南韓媒體「每日北韓」網站日前引述匿名消息，金正恩4月12日曾接受心血管手術，目前正在金剛山休養中。但在金正恩罕見缺席北韓重大節日「太陽節」後，其身體狀況引發外界關注。

報導指出，由於肥胖、過勞加上吸煙的緣故，金正恩近期健康情況每況愈下，他在4月11日公開主持勞動黨中央政治局會議後，前往醫院接受手術。

中國及南韓官方都表示，沒有證據顯示金正恩的健康狀況出現問題，北韓也沒有任何不尋常的動作。

金正恩2011年接任北韓領導人以來，對政壇高層進行血腥大清洗，並處決姑父張成澤，以鞏固政權，卻也間接導致領導層出現真空，若金正恩猝死，金氏政權或可能出現垮臺情況。

報導引述往來中國與北韓的金姓商人說法，由於地緣政治需要，中國在北韓投注大量資源，為確保金正恩的身體健康，中方準備了一支專家醫療團隨時待命，若情況緊急，可立即派遣飛機前往平壤帶走金正恩並在機上進行急救。

因金正恩的身份敏感特殊，為防止政變，中方派出數千名特工在他身邊貼身保護、倘若金正恩身死，中方將扶植親中將領上位，若有異議，將毫不留情地進行鎮壓。