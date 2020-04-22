螞蟻不吃真蜂蜜？台灣農委會教三招辨真假

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）自台灣出現首例武漢肺炎(Covid-19)確診者後，有不肖業者看到國人在無法辨識蜂蜜的真假，謠傳「螞蟻不吃純蜂蜜」、「結晶蜜是摻砂糖」等虛假話術，意圖趁機行銷成本低廉的合成蜜。行政院農業委員會苗栗區農業改良場提出3種方式，幫助消費者判斷蜂蜜真偽。

苗栗場表示，蜂蜜是蜜蜂從花朵上採集花蜜，再帶回巢中濃縮釀製而成，主要成分以單醣類的葡萄糖和果糖為主，蜂蜜也含有豐富的胺基酸、礦物質及維生素等，是非常好的養生食品。

對於網傳「螞蟻不吃純蜂蜜」一說，主因是蜂蜜的水分含量低，過於黏稠，螞蟻容易被蜂蜜黏住，一旦偵測食物的工蟻無法適時回巢通報，自然少了其他螞蟻一起將美味的食物搬回家。若蜂蜜本身水分含量較高，或是長時間接觸空氣吸濕而提高水分含量，一樣會吸引螞蟻。

另外對於「結晶蜜非假蜜」是因蜂蜜中的葡萄糖和果糖等單醣總含量約占60%~70%，其中果糖比例較高的蜂蜜如龍眼蜜，不容易結晶，而葡萄糖比例較高的荔枝蜜、柳橙蜜等，在水分含量低、氣溫低於攝氏13度時，葡萄糖則容易形成晶體，產生結晶現象。反觀合成蜜大多是由糖漿製成，不容易結晶；因此會結晶的蜂蜜，才是「真」蜂蜜。

苗栗場提供以下幾項方法幫助消費者判斷蜂蜜真偽：

1.透光檢查：天然蜂蜜因含有花粉，透光下會看起來有點混濁，而多數人工糖漿製成的蜂蜜沒有花粉，看起來會透明清澈。

2.加水搖晃：蜂蜜含有澱粉酶及其他蛋白質，加水用力搖晃會產生細緻且持續很久的泡沫，而假蜜加水搖晃後泡沫會很快消失。

3.認明「國產蜂產品證明標章」：標章代表蜂蜜是國內生產，更通過農藥及抗生素殘留檢驗、符合國家蜂蜜檢驗標準，品質有保證。