【武漢肺炎快訊】台灣敦睦艦行程有「機密任務」？！　嚴德發證實: 返台再出港監控中國「遼寧艦」

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【武漢肺炎快訊】台灣敦睦艦染疫、國防部長嚴德發自請處分 首波懲處:高嘉濱中將、陳道輝少將2人調職

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國防部長嚴德發今天(21日) 晚間在記者會證實，海軍敦睦艦隊岳飛艦、康定艦9日返抵左營軍港後，於12日、13日再度出行，監控共軍航空母艦遼寧號，至於敦睦期間是否有秘密任務，因涉機密不說明。

海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎，海軍防疫措施引起各界質疑，國防部晚間舉行臨時記者會，並由嚴德發主持。

由於海軍日前表示，敦睦艦隊中的兩艘戰艦（1202康定艦、1106岳飛艦）9日返回左營基地後，12日至13日又出港執行任務。出港執行任務的時間，與共軍遼寧號南下台灣東部海域的時間不謀而合，引起外界揣測。

嚴德發在記者會上證實，遼寧號當時從台灣東部外海經過巴士海峽，並航向西南方，當下參謀總部指示必須應對，因此派遣敦睦艦隊的作戰艦在防空識別區（ADIZ）監控，並執行守護海疆、國防的任務，讓艦上的學生將學校學習的理論、實務進行接軌。

媒體也詢問，民進黨立委王定宇提到，敦睦航程中有額外的「機密任務」。嚴德發僅表示，敦睦的航程、距離等涉及機敏，不便對外說明。

昨天(20日) 民進黨立委在臉書po文(如下) 指出，敦睦艦此行多了近19天的「額外航程」，據瞭解「額外航程」沒有靠港靠岸，「額外航程」是進行訪問帛琉以外的重要機密任務，這些海軍官士兵是在執行任務，不是連續假期去玩，不宜過度污名化遠航訓練，更不應該對這些海軍官兵獵巫。

他指出，4月9日到15日，敦睦艦隊6天都在左營軍港，其實這是不完全正確的訊息，