（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）海軍敦睦艦隊迄今已有27名成員確診武漢肺炎，防疫過程引起外界爭議，究責聲浪不斷。國防部今天(21) 晚間8時30分緊急召開「海軍敦睦初步調查」記者會，由國防部長嚴德發親自主持。

嚴德發首先率現場軍官一起鞠躬向全體國人致歉，並表示他已向總統自請處分。他說這項遠航訓練是由他本人核定，但因風險管理不當，危及國家安全與國軍形象。

嚴德發表示，初步調查此次敦睦艦疫情發生，是因為四大缺失:

(1) 疫情通報沒有落實: 例如有5起官兵發燒案例，卻未在航行過程中通報

(2) 聯檢小組檢疫不夠確實: 按理入境檢疫完成後才可休假，且需檢查入境健康聲明書、體溫狀況表、以及航行期間就醫紀錄等，但聯檢小組卻未能及時發現疫情

(3) 拜訪帛琉期間防疫管理不確實

(4) 海軍事前防疫規劃不足

嚴德發指出，除了他本人向總統自請處分，海軍司令劉志斌上將也自請處分，此外海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將，檢討調離現職。

嚴德發強調，今天晚間只是初步報告，國防部仍會持續調查，加以改進，並克盡職守，協助指揮中心的防疫工作。但有媒體質疑，這項報告只是在為明天立法院備詢止血。

中央流行疫情指揮中心今天下午在記者會宣布，敦睦艦隊成員又有3人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），也都是磐石艦的實習生和軍人；累計到今天為止共27名敦睦艦隊成員確診。

敦睦艦隊官兵確診武漢肺炎，前立委段宜康質疑事發至今，軍方只叫海軍副司令道歉。總統府今天（21日) 稍早指出，總統已公開表示，在最短時間內完成內部調查，該檢討、該究責不能迴避，並公開向國人釋疑。

段宜康上午在臉書發文表示，國防部長嚴德發、海軍出身的參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌該辭職就辭職，該撤換就撤換。軍方只叫一個海軍副司令(梅家樹中將) 出面道歉，是想拿塑膠臉盆擋子彈嗎！

中央社引述總統府發言人張惇涵回應表示，總統已經公開表示，國防部務必配合中央流行疫情指揮中心疫調，更要在最短時間內完成內部調查，在執行任務的前、中、後是否有所疏失，該檢討的就檢討，該究責的也不能迴避，公開向社會完整說明，才能讓國人釋疑。

另一方面台中市政府21日再公布敦睦艦隊確診個案足跡，除了原本公布的多處地點外，新增一中商圈的統一、全家便利商店、I-PLAZA廁所及沙鹿區向上路7段的統一超商保屏門市。

敦睦艦隊目前已有27人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其中台中市有3例確診個案，但因軍方選擇台中一中作為緊急召回官兵採檢的集合地點，鄰近中一中的一中商圈也成為官兵在等待過程中消費的場所。

除了台中一中校方緊張，更有民進黨委員大表不滿，召開記者會抨擊海軍決策過程。海軍副司令梅家樹中將今（21）日對此表示，當時因有時間壓力，未與學校、地方溝通協調，思慮確實欠周全，他代表海軍向社會道歉。

中央社報導，台中市經發局長張峯源表示，在得知新疫調結果後，已分別通知統一超商及全家超商，要求兩家業者暫時停業進行消毒，只要通過複驗後就能再營業，例如家樂福沙鹿店消毒後，今天中午已恢復營業。

環保局長吳志超也表示，環保人員下午已到一中商圈全面消毒，包括確診個案曾到過的地點，都會加強消毒。新聞局長黃國瑋表示，一中商圈從疫情發生後就配合防疫，店家都有防疫自覺，請一般民眾不要過於擔心。

與敦睦艦確診官兵相關的90多處公共場所 請見超連結：

國防部18日召回敦睦艦隊官兵採檢並隔離檢疫，集合地點選在台中一中，引發爭議。圖為國防部防疫車輛進入校園，遭校方人員出面攔阻。（校方提供）中央社