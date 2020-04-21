【武漢肺炎】台灣駐帛琉大使館員眷共24人採檢完成　結果最快22日出爐

外交部發言人歐江安 外交部發言人歐江安 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）外交部今（21）日表示，我國駐帛琉大使館與駐團員眷共24人今日已經全數採檢完畢，篩檢結果可望於明（22）日出爐。

海軍敦睦遠航訓練支隊在3月12日至3月15日前往帛琉，隨後在公海航行將近一個月後於4月9日抵台，三艘軍艦上超過700位官兵陸續於4月14日下船；卻自週末起爆發磐石艦上有武漢肺炎群聚感染，截至今日共有27人確診。

敦睦艦隊染疫，至今感染源仍待釐清，帛琉衛生部長羅伯茲（Emais Roberts）昨（20）日透過新聞稿表示，敦睦艦隊官兵在帛琉受感染的可能性很低；羅伯茲也提及，敦睦艦隊離開帛琉至今已超過一個月，帛琉至今尚未出現任何確診病例。

外交部今日則表示，我國駐帛琉大使館、技術團全體員眷及相關雇員，共24人均已於本日在帛琉國家醫院（Belau National Hospital）完成武漢肺炎採檢，篩檢結果可望於明日出爐。

另一方面，帛琉衛生單位也正安排曾接觸過敦睦艦隊官兵的台灣僑胞及帛琉人員陸續接受檢驗，預計每日將檢測30至60人。

外交部發言人歐江安今日強調，台帛邦誼穩固、雙方溝通及合作密切，台灣將持續強化與帛琉的防疫抗疫合作和經驗資訊分享。